Connect with us

Mundo

El Vaticano exhibe imágenes de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en la Basílica de San Pedro

Foto del avatar

Publicado

12 minutos.

/

Caracas/Foto: Cortesía.- El Vaticano ya muestra a las afueras de la Basílica de San Pedro las imágenes del Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, quienes el domingo 19 de octubre se convertirán en los primeros santos venezolanos cuando se lleve a cabo la canonización de ambos.

En desarrollo





Related Topics:
SIGUE LEYENDO

Tendencias