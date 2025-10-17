Mundo
El Vaticano exhibe imágenes de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en la Basílica de San Pedro
Caracas/Foto: Cortesía.- El Vaticano ya muestra a las afueras de la Basílica de San Pedro las imágenes del Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, quienes el domingo 19 de octubre se convertirán en los primeros santos venezolanos cuando se lleve a cabo la canonización de ambos.
En desarrollo
Renuncia el comandante de las operaciones militares en Sudamérica
PUD insiste en liberar a los "presos políticos" para que puedan "reencontrarse" con sus familias
Cuatro estados más: activan las ZODI en Lara, Mérida, Trujillo y Yaracuy
Familiares de trinitense fallecido en el mar Caribe exigen a EE. UU. que presente pruebas de narcotráfico
Jeff Bezos asegura que "millones de personas" vivirán en el espacio para 2045
Una forma de ahorro y "algo que cuidar": usuarios de Cashea cuentan cómo y para qué la usan
Muere Drew Struzan, el genio detrás de los carteles de 'Star Wars' y 'Harry Potter'
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.200,70 puntos este 14 de octubre
Delcy Rodríguez: “Atacar militarmente a Venezuela impacta la energía mundial”
Bonos "Contra la Guerra Económica" y "Fin de Año" son depositados por el Sistema Patria: quiénes los reciben
Antigua y Barbuda afirma "no tener interés en permitir la instalación de bases militares extranjeras"
Luis Peche solicitó a las autoridades una "investigación rápida" tras atentado en Bogotá
El nuevo "Gran Hermano" que vigilará a los inmigrantes en Estados Unidos
