El video viral que demuestra el “tipo de persona que es” la duquesa Meghan Markle

Caracas.- La duquesa de Sunsex, Meghan Markle ha sido víctima de fuertes críticas desde que comenzó su compromiso con su ahora esposo, el príncipe Enrique, culminando con su más reciente decisión de dejar atrás algunos de sus compromisos de la Corona británica. Sin embargo, recientemente fue difundido un video en el que se evidencia a la exactriz estadounidense mostrar su verdadera personalidad.

Un antiguo video –de cuando Markle trabajaba como actriz en Canadá– ha resurgido en las redes sociales y se ha vuelto viral, permite ver el verdadero “tipo de persona que es”.

En el clip, que se remonta a marzo del 2016, más de dos años antes de que Markle se uniera a la familia real, la entonces protagonista de la serie ‘Suits’ interrumpe una entrevista donde discute los beneficios de las redes sociales para conectar con personas, para acercarse a una de sus seguidoras, que se encontraba entre el público y a quien solo conocía virtualmente.

La actriz se aproximó a la joven y le entregó una carta que escribió personalmente y la abrazó. Megan dijo que se enteró de que acudiría al set de grabación porque así lo había publicado en Twitter. Markle explicó que esta seguidora iba a realizar un voluntariado en Costa Rica inspirada en sus acciones.

dont forget meghan did this.

this is the kind of person she is pic.twitter.com/Izqgp9Z95T











— michelle (@ddarveyy) January 12, 2020