Elliot Abrams: Las recientes medidas económicas de Maduro son un abandono al chavismo

Caracas.- En la reunión que mantuvo con algunos periodistas el Representante Especial para Venezuela, Elliott Abrams, después de la visita de Juan Guaidó a Washington, señaló que “Nicolás Maduro es el sucesor, el heredero de Hugo Chávez y, sin embargo, vemos un abandono significativo del chavismo. De repente, decide que la dolarización está bien. Hay un informe tras otro sobre la privatización de Pdvsa o partes de Pdvsa, sobre la entrega de empresas conjuntas al socio de una compañía petrolera extranjera. Este es un completo abandono del chavismo, ¿por qué está pasando esto? Está sucediendo porque sus espaldas están contra la pared. Se presta mucha atención, con razón, a lo que está sucediendo en el lado de la oposición; pero cuando miramos el lado del régimen, vemos que las sanciones han tenido y están teniendo un impacto significativo, y las sanciones aumentarán. Cada vez que me encuentro con la prensa, me dicen: ‘Se ha quedado sin sanciones’, y cada vez respondo: ‘No, no lo hemos hecho'”.

Lea también: Ministro de Exteriores ruso llegó a Venezuela para reunirse con Maduro

De esa manera, el funcionario respondió a la inquietud sobre el supuesto arraigo del poder de Nicolás Maduro y la imposibilidad de que Juan Guaidó se haga con la presidencia de Venezuela.











Aprovechó igualmente para aclarar sobre el financiamiento a Juan Guiadó, sobre quien dijo que “no hay dinero para Guaidó, ni un centavo tiene en su bolsillo”.

Abrams detalló que “el dinero no fluyó de inmediato cuando el Congreso lo aprobó, porque queríamos asegurarnos de tener un sistema en funcionamiento. En realidad, esto pasa por AID, y AID quería asegurarse de que tuviera un sistema establecido que fuera totalmente responsable ante el Congreso y pudiera contar por cada centavo, porque era obvio que el régimen comenzaría a decir mentiras sobre este dinero. Y lo son, y puedes leer las acusaciones del régimen sobre cómo millones y millones de dólares se han ido al bolsillo de Guaidó, por ejemplo. Estas son todas mentiras. No hay dinero para Juan Guaidó; ni un centavo va a Juan Guaido”.

– “¿Cuál sería un beneficio tangible de sancionar realmente a Rosneft? Sé que no va hablar sobre si va a hacerlo o no, pero ¿Por qué sería una medida efectiva?”, le preguntó uno de los corresponsales.











– “Creo que discutí sobre Rosneft con la prensa anteriormente y llamé la atención sobre su creciente papel en Venezuela. El asesor de seguridad nacional los mencionó, creo, ayer. Pero cuando tengamos que hacer un anuncio, lo haremos, y eso no será hoy”.

“Rosneft ha sido una notable excepción al recibir crudo venezolano como pago de la deuda pendiente, sorteando así las sanciones”, afirmaron los investigadores Lisa Viscidi y Nate Graham en un informe publicado por Inter-American Dialogue, un think tank con base en EE. UU.

“Con el pretexto de que la deuda es anterior a las sanciones, Rosneft ha seguido operando como si tal cosa y mueve ahora el 60 o el 70% de las exportaciones de crudo venezolano”.

Comentarios

comentarios