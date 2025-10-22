ELN niega vínculos con el narcotráfico tras ataque de EE. UU. en el Caribe

Caracas/Foto: Archivo.- El Ejército de Liberación Nacional (ELN) negó que tenga vínculos con el narcotráfico, después del más reciente ataque EE. UU. llevó a cabo en el Caribe, que dejó tres muertos, y que Washington atribuyó a ese grupo guerrillero.

De acuerdo El Heraldo de Colombia, el Comando Central del ELN dijo no tener "embarcación alguna vinculada con actividades de narcotráfico, ni en el Caribe ni en ningún otro mar". Al mismo tiempo, sostuvo que sus miembros "tienen prohibida" la participación en esas acciones.

El grupo guerrillero argumentó que por mantener una "postura crítica y coherencia ética", ha sido objeto de operaciones de parte de la DEA y la CIA para "vincularla" con el narcotráfico.

Sin embargo, aseguró que estos esfuerzos "han fracasado".

Ataque en el Caribe

El pasado domingo, el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, anunció un nuevo ataque "cinético letal" contra una embarcación en el mar Caribe, llevado a cabo el viernes 17 de octubre, y que presuntamente estaba afiliada al grupo paramilitar colombiano, Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En su cuenta de X, Hegseth indicó que el viernes pasado, bajo la "dirección del presidente Donald Trump", el Departamento de Guerra "llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN)", una "organización terrorista designada que operaba en el área de responsabilidad" del Comando Sur.

De acuerdo con el alto funcionario, la inteligencia de EE. UU. ya tenía conocimiento de que el buque guardaba "vínculos en el contrabando de narcóticos".

"Navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos. Durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales, se encontraban tres narcoterroristas a bordo. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida", describió.

Según Hegseth, los "cárteles" como el ELN son la "Al Qaeda del hemisferio occidental, que usa la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo".

"El ejército estadounidense tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, igual que Al Qaeda", puntualizó.