Embajador británico se defendió de acusaciones de Irán tras ser detenido en Teherán

Caracas/ Foto: EFE. El embajador del Reino Unido en Irán, Rob Macaire, fue detenido durante media hora este sábado en Teherán, luego de asistir a una vigilia en homenaje a las víctimas del avión ucraniano que derribó “por un error humano” el ejército iraní, y ocasionó una protesta contra las autoridades de ese país. El jefe de la delegación inglesa rechazó las acusaciones en su contra.

“¡Insisto en que no participé en ninguna manifestación! Estaba conmemorando a los que murieron en un accidente aéreo #PS752 Es natural rendir homenaje a los que fueron asesinados, algunos de los cuales eran británicos. Me fui después de cinco minutos cuando algunos comenzaron a corear (lemas)”, publicó el diplomático a través de un tuit después de que fue liberado.

En ese sentido, el secretario de Estado de Seguridad del Reino Unido, Brandon Lewis, aseguró que la prioridad del Gobierno británico respecto a Irán, tras el arresto temporal de su embajador, es tratar de “desescalar” las tensiones, reseñó EFE.

“En este momento, nuestro objetivo es hacer lo posible para desescalar la situación, porque eso es lo que juega en el mayor interés no solo de los británicos, sino de las personas en la región (Oriente Medio) y en todo el mundo”, comentó Lewis en una entrevista con el canal “Sky News”.

Por su parte, acerca del incidente también se pronunció la Unión Europea mediante declaraciones del alto representante para la Política Exterior, Josep Borrell, quien aseveró estar “muy preocupado”.

Foreign Secretary @DominicRaab calls brief detention of @HMATehran a “flagrant violation of international law.” Full statement: https://t.co/bcx5dYInUb

— Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) January 11, 2020