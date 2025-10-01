En Cumaná: detienen a una mujer por estafar con la compraventa de dólares 

Caracas/Foto: Captura de pantalla.- El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo este martes a una ciudadana presuntamente implicada en el delito de estafa relacionado con la compraventa de dólares estadounidenses.

La aprehensión de la sospechosa, identificada como Karelis María Malavé Marcano (35), se efectuó en la urbanización El Bosque, parroquia Valentín Valiente, en el municipio Sucre del estado Sucre, de acuerdo con una publicación del director de la policía científica, Douglas Rico.

La captura se concretó luego de recibir múltiples denuncias por parte de ciudadanos que resultaron víctimas de esta modalidad de engaño.

Modus operandi

Las investigaciones de campo y experticias documentales revelaron que la detenida citaba a sus víctimas en la parroquia Altagracia, donde estas le entregaban el dinero bajo el compromiso de hacer el pago en bolívares mediante transferencia bancaria, hecho que nunca concretaba, apropiándose ilícitamente del capital.

Hasta el momento, las autoridades han identificado a cinco víctimas afectadas por esta red de estafa.

La detenida fue puesta a la orden de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, para dar continuidad al proceso legal correspondiente y determinar las responsabilidades penales.