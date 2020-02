En defensa de sus raíces: Lo que dijo Selena Gómez sobre los indocumentados en EE. UU.

Caracas / Foto portada: Getty Images.-La cantante, compositora, actriz y diseñadora de moda estadounidense, Selena Gómez, respondió en una entrevista de la revista Dazed a preguntas de famosos, entre ellas, de su colega puertorriqueño Bad Bunny, en la que habló sobre la inmigración y cómo se siente al provenir de una familia que infringió las leyes al pasar ilegalmente la frontera de los Estados Unidos (EE. UU.).

De acuerdo a la publicación, Selena, de 27 años de edad, aseguró que la lucha de los latinos indocumentados en Estados Unidos es una de las causas más importantes para ella, ya que fue la situación por la que pasaron sus abuelos paternos.











“Siempre hablo mucho sobre mi pasado, en lo que a mí respecta a hablar de inmigración es hablar de mis abuelos que cruzaron la frontera ilegalmente”, dijo Gómez.

Además, agregó que de no ser por ellos “no habría nacido”. “Aprecio mucho mi apellido. He reeditado mucha música en español también, y eso es algo que sucederá un poco más. Así que hay muchas más cosas que me encantaría hacer porque no lo tomo a la ligera, me siento muy honrada”, agregó.

La exactriz de Disney conversó sobre cómo afrontó sus lucha con el lupus, la ansiedad y la depresión. En ese sentido, el pasado 9 de enero en otra exclusiva que cedió a WSJ desarrolló cómo vivió todo sobre sus problemas de salud mental y como la medicación cambió su vida por completo.











“Mis episodios depresivos podían tenerme fuera de combate durante semanas. Descubrí entonces que sí tenía un problema y eso fue un gran alivio. Con el medicamento correcto mi vida ha cambiado por completo”, reveló la actriz.

