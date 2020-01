En detalles: La crueldad contra una niña en una alcabala de la GNB en Maracaibo (+Fotos)

Caracas/Foto Portada: Referencial.-Una bebé de dos años recibió un fuerte golpe en el rostro a manos de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en un punto de control en Casigua El Cubo, en Maracaibo, estado Zulia.

Lea también: En fotos: La mujer que raptó a una bebé en Parque Carabobo y luego se entregó ante el Cicpc

El Cooperante tuvo acceso a un video en el que el padre de la niña identificado como Nelson Antonio Prieto contó detalles de lo ocurrido.











El padre relató que cuando llegó a su casa en la zona le informaron que su hija menor estaba enferma, por lo que decidió llevarla a un Centro Diagnóstico Integral (CDI) de la región y en compañía de su pareja salieron rumbo al centro médico.

“Cuando estábamos bajando se encontraba la guardia, y no había luz, en el momento en el que estoy dando la vuelta, de repente me salieron por detrás y uno agarró el fusil por la parte del cañón y me dio un golpe, yo logré meter la mano para proteger a mi pequeña, pero el golpe fue tan duro, que no pude protegerla”, dijo Nelson Antonio.

La pequeña fue llevada a un hospital de la entidad con una herida abierta en el pómulo. Se conoció que se encuentran investigando el caso.











Este no es el primer caso que ocurre en una alcabala de la GNB en Maracaibo. El pasado 5 de enero asesinaron a una mujer identificada como Asleny Rangel Fernández en horas de la noche en un punto de control militar en el sector El Rabito en el municipio Guajira de la entidad.

La víctima se trasladaba en un camión con envases vacíos de gasolina cuando fueron interceptados por los militares, quienes dispararon a mansalva, resultando herida la mujer, quien fue trasladada a un hospital cercano, a donde ingresó sin signos vitales.

Comentarios

comentarios