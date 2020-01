En fotos: Las celebridades mejor vestidas de los Premios Grammy 2020

Caracas / Foto portada: Getty Images.- La 62.ª edición de los Premios Grammy que se llevó a cabo este domingo en el Staples Center de Los Ángeles, Estados Unidos, contó con momentos memorables, como el regreso de Demi Lovato a los escenarios que fue ovacionado por los presentes, pero antes de la gala, las celebridades invitadas lucieron sus mejores atuendos de diseñador en la alfombra roja.

De acuerdo a la revista Mujer Hoy, uno de los artistas que tuvo un gran acierto con su vestido fue la cantante estadounidense Ariana Grande, con una prenda del diseñador Giambattista Valli de tul en color gris. Asimismo, otras de las estrellas con mejor vestuario fue Camila Cabello que se arriesgó con un vestido diferenciador color negro con brillos.











Ariana Grande

Rosalía

La cantante española se arriesgó con vestido de cuero rojo con falda de flecos, de Alexander Wang. Además, llevó joyas de Messika Paris: earcuff y sortijas Concord y Toi & Moi de la Collection Privée.

Camila Cabello

Camila Cabello impactó a sus seguidores con un vestido de Atellier Versace. Asimismo, tuvo una de las presentaciones más conmovedoras de la gala al cantar con su para el tema ‘First man’.











Lizzo

La cantante optó por llevar puesto un vestido personalizado con detalles de cristal de Swarovski que se acompaña de estola de piel sintética con brazaletes, de Atelier Versace.

Lana del Rey

La intérprete de ‘Born to die’ no lució una prenda de diseñador, no obstante, su vestimenta estuvo a la altura de la ceremonia y por esa razón, está en la lista de celebridades mejor vestidas.

