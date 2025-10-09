En fotos: Lorenzo Mendoza participó en la carrera Caracas Rock 2025

Caracas/Foto: Pablo Castillo.- El empresario venezolano y dueño de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, participó en la carrera Gatorade Caracas Rock 2025 que se llevó a cabo el pasado 5 de octubre en la ciudad capital.

El evento, que inició a las 7:00 am de ese día, partió desde la autopista Prados del Este a la altura de los Campos de Golf Valle Arriba, con la avenida principal Las Mercedes como punto de llegada.

La participación de Lorenzo Mendoza en este evento, que se lleva a cabo todos los años, podría no ser una sorpresa para muchos. Esto se debe a que distintos productos de Empresas Polar, como P.A.N. y Maltín Polar, fueron patrocinantes de la carrera.

Lorenzo Mendoza también corrió en la carrera Caracas Rock 2025. Así como muchos otros, el empresario venezolano participó en esta actividad deportiva que se celebra todos los años.



Fotografías de Pablo Castillo. 📷 pic.twitter.com/lwUu2SgIGG— Pablo Andrés Quintero (@Pabloquinterove) October 7, 2025

"Mis felicitaciones a la Federación Venezolana de Atletismo por mantener al país en movimiento… Nosotros también pusimos nuestro granito de arena en función de ver a la gente en movimiento", expresó Lorenzo Mendoza en un video.

Incluso Marlon Monsalve, gerente nacional de Eventos Especiales y Plataformas de Empresas Polar, destacó la semana pasada que esta es la única carrera en Venezuela con el aval de World Athletics, la Asociación Mundial de Maratones y la Federación Venezolana de Atletismo.

La Gatorade Caracas Rock 2025 es una de las carreras más esperadas del atletismo venezolano año a año, organizada por Gatorade y certificada por World Athletics. En esta edición contó con cerca de 12.000 corredores, quienes recorrieron 10 kilómetros durante el evento.

Además, los ganadores del evento recibieron premios en metálico desde los 400 dólares hasta los 1.800 dólares, entregados en bolívares, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).







