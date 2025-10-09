Deportes
En fotos: Lorenzo Mendoza participó en la carrera Caracas Rock 2025
El empresario además agradeció a la Federación Venezolana de Atletismo por mantener al país "en movimiento"
Caracas/Foto: Pablo Castillo.- El empresario venezolano y dueño de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, participó en la carrera Gatorade Caracas Rock 2025 que se llevó a cabo el pasado 5 de octubre en la ciudad capital.
Lea también: El dinero no se puede ocultar: esta es la fortuna de Ronaldo calculada por Bloomberg
El evento, que inició a las 7:00 am de ese día, partió desde la autopista Prados del Este a la altura de los Campos de Golf Valle Arriba, con la avenida principal Las Mercedes como punto de llegada.
La participación de Lorenzo Mendoza en este evento, que se lleva a cabo todos los años, podría no ser una sorpresa para muchos. Esto se debe a que distintos productos de Empresas Polar, como P.A.N. y Maltín Polar, fueron patrocinantes de la carrera.
Lorenzo Mendoza también corrió en la carrera Caracas Rock 2025. Así como muchos otros, el empresario venezolano participó en esta actividad deportiva que se celebra todos los años.
Fotografías de Pablo Castillo. 📷 pic.twitter.com/lwUu2SgIGG— Pablo Andrés Quintero (@Pabloquinterove) October 7, 2025
"Mis felicitaciones a la Federación Venezolana de Atletismo por mantener al país en movimiento… Nosotros también pusimos nuestro granito de arena en función de ver a la gente en movimiento", expresó Lorenzo Mendoza en un video.
Incluso Marlon Monsalve, gerente nacional de Eventos Especiales y Plataformas de Empresas Polar, destacó la semana pasada que esta es la única carrera en Venezuela con el aval de World Athletics, la Asociación Mundial de Maratones y la Federación Venezolana de Atletismo.
La Gatorade Caracas Rock 2025 es una de las carreras más esperadas del atletismo venezolano año a año, organizada por Gatorade y certificada por World Athletics. En esta edición contó con cerca de 12.000 corredores, quienes recorrieron 10 kilómetros durante el evento.
Además, los ganadores del evento recibieron premios en metálico desde los 400 dólares hasta los 1.800 dólares, entregados en bolívares, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
Trump defiende operaciones de EE. UU. en el Caribe y dice que el tráfico de drogas “está bajando poco a poco”
Serie de Harry Potter: filtran primeras imágenes de John Lithgow como Albus Dumbledore
Gaza retira 23 mil toneladas de escombros mientras Israel ofrece ayuda de por vida a los secuestrados
Greta Thunberg ahora dice que fue "torturada" por israelíes
“Los narcos van en aviones de lujo, no en lanchas por el Caribe”: Petro ironiza sobre operativos de EE. UU.
En fotos: Lorenzo Mendoza participó en la carrera Caracas Rock 2025
¿Por qué el Saime pide actualizar los datos de las cédulas entre 21 y 32 millones?
Septuagenario se lanzó a los rieles del Metro de Caracas en Parque Miranda
La inteligencia artificial nos está lavando el cerebro para odiar a los inmigrantes
Incendio en estacionamiento de Chacao dejó seis personas afectadas y pérdida de vehículos
Con monto equivalente a 48,27 dólares: comenzó la entrega de un bono por el Sistema Patria
Los países que visitará el papa León XIV durante su primer viaje internacional
OMC prevé un crecimiento de 2,4% en el comercio mundial de bienes para 2025 y apenas 0,5% para 2026
Es hora de hacer política: no hay otra opción
Tendencias
-
La Lupa1 día.
Es hora de hacer política: no hay otra opción
-
País1 día.
Maduro ordena reforzar la seguridad en Zonas de Defensa Integral de La Guaira y Carabobo
-
País1 día.
Padrino López califica de “amenaza seria” operaciones de EE. UU. en el Caribe y llama a “estar preparados”
-
Economía2 días.
Sistema Patria deposita otro bono: sepa el monto y a quiénes va dirigido
-
Sucesos1 día.
Fiscalía ordena investigación por abuso contra un niño dentro de un preescolar en Yaracuy
-
Economía1 día.
El dinero no se puede ocultar: esta es la fortuna de Ronaldo calculada por Bloomberg
-
La Lupa24 horas.
Trump sufre demencia, asegura gobernador de Chicago
-
Sucesos1 día.
Mató a un hombre en Lara tras conducir a toda velocidad y se dio a la fuga: MP ordena su captura