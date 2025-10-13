Vitrina
En un yate: filtran fotos que confirmarían el noviazgo entre Katy Perry y Justin Trudeau
Los rumores de una relación entre Perry y Trudeau comenzaron en julio, después de que los vieran cenando en Le Violon, un lujoso restaurante de Montreal
Caracas/Foto: AP.- El exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y la cantante Katy Perry, fueron vistos besándose en un yate en Santa Clara, California, momento captado en fotos y que confirmaría su noviazgo.
Las imágenes, obtenidas por Fox News Digital, muestran a las figuras de renombre abrazándose y dándose un beso, aunque son un tanto borrosas. Según ese medio, el momento romántico ocurrió en el Caravelle, la embarcación de la intérprete, y se tomaron la semana pasada.
Los rumores de una relación entre Perry y Trudeau comenzaron en julio, después de que los vieran cenando en Le Violon, un lujoso restaurante de Montreal. Un testigo le dijo a TMZ en ese entonces que la presunta pareja disfrutaba de cócteles y compartía varios platos juntos, incluido uno con langosta.
De acuerdo con los informes, los guardias de seguridad los observaron mientras cenaban y, después de la comida, supuestamente entraron a la cocina para agradecer al personal por el platillo.
Unos días más tarde, Trudeau asistió al concierto con entradas agotadas de la cantante de "Teenage Dream" en Canadá. Trudeau estaba acompañado por su hija de 16 años, Ella-Grace. Además, al exprimer ministro canadiense se le vio interpretando el éxito 'Dark Horse' de Perry.
Este nuevo romance se produce poco después de la reciente separación de Perry de Orlando Bloom, con quien comparte una hija de 4 años, de nombre Daisy Dove.
Perry y Bloom confirmaron su ruptura en julio después de más de una década juntos.
"Debido a la abundancia de interés reciente y conversaciones en torno a la relación de Orlando Bloom y Katy Perry, los representantes han confirmado que Orlando y Katy han estado cambiando su relación en los últimos meses para centrarse en la crianza compartida", dijo un representante de la expareja.
