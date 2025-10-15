En Valencia: dio a luz en su casa y estranguló a la bebé para no hacerse cargo de ella

Caracas/Foto: Archivo.- Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron en Valencia, estado Carabobo, a una mujer identificada como Katerine López Peper, de 35 años, quien dio a luz en su casa a una bebé y la asesinó al estrangularla, debido a que no se quería hacer cargo de ella.

De acuerdo con información del comisario Douglas Rico, el arresto se dio en las instalaciones del Hospital Materno Infantil Dr. José María Vargas, parroquia Santa Rosa.

Investigaciones permitieron determinar que la infanticida estaba en su casa junto a sus hijas mayores, cuando presentó dolores de parto. La mujer optó por encerrarse en una de las habitaciones, donde dio a luz a la bebé. Sin embargo, debido a que no deseaba hacerse cargo de la neonata, optó por estrangularla con una prenda de vestir.

Luego, la llevaron a un centro de salud donde recibió atención y, al ser interrogada, alegó que dio a luz y "perdió el conocimiento", momento que supuestamente aprovechó el padre de la bebé para "quitarle la vida". Dicha información la aportó para evadir su responsabilidad, pero sin éxito.

Finalmente, la mujer quedó a disposición del Ministerio Público.