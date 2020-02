En video: El expelotero de los Yankees que triunfó en la Ópera

Caracas.- El cantante, abogado y expelotero de los New York Yankees, Adam Unger, contó en una entrevista concedida al medio de comunicación, New York Post, cómo fue la transición de dejar el béisbol para dedicarse a la música clásica.

Unger comentó que cuando apenas tenía 18 años de edad y estaba como novato de la segunda base de los Yankees en uno de los viajes del equipo, en Florida, decidió entretener a sus compañeros por petición de su entrenador de pitcheo, Dwight Gooden.











Entonó dos canciones de Frank Sinatra: ‘New York, New York’ y ‘My way’. Asimismo, recordó que no era el único con habilidades artísticas, ya que algunos de sus compañeros lo acompañaron tocando guitarra y rapeando canciones.

“Básicamente era algo así como ’American Idol’ en el autobús de las ligas menores”, dijo el exbeisbolista en la entrevista y aseveró que en ese momento comprendió que su verdadera pasión era cantar.

Un año después, estaba en los entrenamientos de primavera de los Yankees, pero había perdido su pasión por el béisbol, razón por la que decidió luchar por su nuevo sueño al acudir a la universidad estadounidense, Queens College, donde recibió clases de canto para educar su voz.











Adam sigue luchando por cumplir sus aspiraciones y el próximo sábado estrenará la segunda entrega de “A Night of Opera at the Box”, que ofrecerá un espectáculo a beneficio de la organización, “Sing for Hope”.

Comentarios

comentarios