Sucesos
En video: mujer fue detenida por golpear a enfermera en una clínica de La Guaira
La agresora quedó identificada como Yipsi Nicol Ramos Betancourt, quien fue puesta a la orden del Ministerio Público
Caracas/Foto: Archivo.- Autoridades del estado La Guaira aprehendieron a una mujer por golpear a una enfermera de la Clínica Alfredo Machado, agresión que quedó registrada en video, informó el martes el secretario de Seguridad Ciudadana, Andrés Goncalves.
Lea también: Detenido en el Zulia por abusar de una adolescente e intentar ahorcarla
En su cuenta de Instagram, indicó. que el hecho se registró a eso de las 9:00 pm del pasado viernes 24 de octubre.
"A las 9:00 pm del viernes efectivos del Cuadrante de Paz Nro. 43 de la Policía del estado La Guaira recibieron la denuncia de una situación irregular en la Clínica Popular Alfredo Machado, en el territorio comunal Catia la Mar", precisó la autoridad
Señaló que, según el registro de las cámaras de seguridad, una ciudadana había agredido física y verbalmente a una enfermera, perteneciente al área de pediatría.
"De inmediato, la comisión inició las averiguaciones e implementó un dispositivo de búsqueda y captura, a fin de dar con la responsable que reside en el sector Los Olivos de la Soublette, donde resultó detenida. Esta fue identificada como Yipsi Nicol Ramos Betancourt, quien fue puesta a la orden del Ministerio Público", acotó Goncalves.
En el video de seguridad, se pudo ver a la mujer propinando manotazos a la enfermera en cuestión. Al cabo de unos segundos, aparecen otras personas para impedir que continuara la agresión.
Acto seguido, se muestra el momento exacto del arresto y cuando la llevan camino a prisión.
