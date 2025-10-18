En video: PoliChacao detuvo a delincuente mientras robaba el celular de un conductor en una cola

Caracas/Foto: Cortesía.- PoliChacao anunció la detención de un delincuente que pertenece a una banda dedicada al robo de teléfonos en Caracas, luego de que, tras una acción conjunta, lo atraparan en flagrancia intentando despojar de su celular a un conductor en plena cola.

En su cuenta de Instagram, el organismo policial dijo que el aprehendido responde al nombre de Jorge Luis Guzmán Cordero, de 39 años de edad. El arresto fue posible después de que un efectivo lo interceptara con su arma de reglamento para "obligar al antisocial a rendirse en plena vía pública" de la avenida Lazo Martí, de la urbanización El Rosal.

"Guzmán Cordero se desplazaba en una moto roja cuando se detuvo al lado de una víctima y con un arma en la cintura, la amenazó de muerte para despojarla de sus pertenencias", resalta el reporte de PoliChacao.

El modus operandi

Al respecto, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, indicó que la policía del municipio trabaja junto a los cuerpos de seguridad para desarticular a la banda de "El Carlos". Explicó que el modus operandi de esta organización es el robo de teléfonos de alta gama para su contrabando hacia Colombia.

Duque indicó que "la sagacidad y entrenamiento del efectivo" logró frustrar el robo, aunado al trabajo de videovigilancia hecho por el Centro Integral de Seguridad Ciudadana, que venía marcando al delincuente desde la urbanización Campo Alegre.

Advertisement

"El sujeto está solicitado por la justicia y tiene un amplio registro criminal, con más de nueve detenciones e ingreso a tribunales por los delitos de robo a personas, robo de vehículo, posesión de sustancias estupefacientes, violencia, aprovechamiento de las cosas provenientes del delito, entre otros", señaló PoliChacao.

El hombre permanecerá recluido en la sede de la Policía de Chacao tras su presentación ante un tribunal de control y que se le decretara medida judicial de privativa de libertar por el delito de robo agravado.

Por último, Duque ordenó reforzar el patrullaje motorizado y de ciclistas en varias zonas comerciales del municipio.







