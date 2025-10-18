Sucesos
En video: PoliChacao detuvo a delincuente mientras robaba el celular de un conductor en una cola
El hombre permanecerá recluido en la sede de la Policía de Chacao tras su presentación ante un tribunal de control
Caracas/Foto: Cortesía.- PoliChacao anunció la detención de un delincuente que pertenece a una banda dedicada al robo de teléfonos en Caracas, luego de que, tras una acción conjunta, lo atraparan en flagrancia intentando despojar de su celular a un conductor en plena cola.
Lea también: Su vecino le prestó el teléfono y aprovechó para hacer varios pagos móviles a su cuenta: Cicpc lo detiene
En su cuenta de Instagram, el organismo policial dijo que el aprehendido responde al nombre de Jorge Luis Guzmán Cordero, de 39 años de edad. El arresto fue posible después de que un efectivo lo interceptara con su arma de reglamento para "obligar al antisocial a rendirse en plena vía pública" de la avenida Lazo Martí, de la urbanización El Rosal.
"Guzmán Cordero se desplazaba en una moto roja cuando se detuvo al lado de una víctima y con un arma en la cintura, la amenazó de muerte para despojarla de sus pertenencias", resalta el reporte de PoliChacao.
El modus operandi
Al respecto, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, indicó que la policía del municipio trabaja junto a los cuerpos de seguridad para desarticular a la banda de "El Carlos". Explicó que el modus operandi de esta organización es el robo de teléfonos de alta gama para su contrabando hacia Colombia.
Duque indicó que "la sagacidad y entrenamiento del efectivo" logró frustrar el robo, aunado al trabajo de videovigilancia hecho por el Centro Integral de Seguridad Ciudadana, que venía marcando al delincuente desde la urbanización Campo Alegre.
"El sujeto está solicitado por la justicia y tiene un amplio registro criminal, con más de nueve detenciones e ingreso a tribunales por los delitos de robo a personas, robo de vehículo, posesión de sustancias estupefacientes, violencia, aprovechamiento de las cosas provenientes del delito, entre otros", señaló PoliChacao.
El hombre permanecerá recluido en la sede de la Policía de Chacao tras su presentación ante un tribunal de control y que se le decretara medida judicial de privativa de libertar por el delito de robo agravado.
Por último, Duque ordenó reforzar el patrullaje motorizado y de ciclistas en varias zonas comerciales del municipio.
Maduro dice que las ZODI ya están operativas en "todo el país"
"Siempre se desdice": Petro desestima acusación de Hugo Carvajal sobre presunto financiamiento
Greeicy rompe el silencio tras la detención de su padre por presunta tortura y secuestro
En video: PoliChacao detuvo a delincuente mientras robaba el celular de un conductor en una cola
Lula dice que ningún presidente debe opinar sobre "cómo será Venezuela"
Israel identifica restos de otro rehén mientras nueve palestinos mueren en Gaza
Rusos y ucranianos no esperan grandes avances en la cumbre Trump-Putin
Bonos "Contra la Guerra Económica" y "Fin de Año" son depositados por el Sistema Patria: quiénes los reciben
El nuevo "Gran Hermano" que vigilará a los inmigrantes en Estados Unidos
Luis Peche solicitó a las autoridades una "investigación rápida" tras atentado en Bogotá
Fuertes lluvias provocaron deslizamientos de tierra y caída de árboles en Caracas este 15Oct
Antigua y Barbuda afirma "no tener interés en permitir la instalación de bases militares extranjeras"
Maduro tildó como "éxito total" ejercicios militares para "preservar la paz" de Venezuela
Dólar del BCV sigue en alza tras superar los 200 bolívares
Tendencias
-
Mundo2 días.
Policía de Canadá asegura que el Tren de Aragua está operando en su territorio
-
Sucesos2 días.
Anciana de 90 años muere tras incendio en un apartamento de Caracas
-
Economía2 días.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.416,04 puntos este 16 de octubre
-
Economía2 días.
BCV: PIB de Venezuela aumentó 8,71 % en el tercer trimestre de 2025
-
Mundo2 días.
Familiares denuncian que dos trinitenses murieron en el último ataque de EE. UU. en el Caribe
-
Mundo2 días.
Trump anuncia que se reunirá con Putin en Budapest para negociar el fin de la guerra en Ucrania
-
País2 días.
Cabello: "Las armas de la nación las tiene el pueblo para cuidar a la patria"
-
Mundo2 días.
Venezuela pide al Consejo de Seguridad de la ONU investigar “asesinatos” de EE. UU. en el Caribe