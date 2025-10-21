País
En video: tiburón nodriza sorprende a temporadistas en cayo Los Juanes del Parque Morrocoy
El tiburón nodriza puede llegar a medir hasta cuatro metros de largo y se encuentra en los mares tropicales, sobre todo de Centroamérica
Caracas/Foto: Cortesía.- Un tiburón nodriza se ha hecho viral después de sorprender a los temporadistas en cayo Los Juanes, ubicado en el Parque Nacional Morrocoy del estado Falcón, causando fascinación en las redes sociales.
En Instagram, la usuaria de Instagram @coco.blogging fue la encargada de captar la aparición del escualo en metraje. El audiovisual mostró cómo el pez se acercó rápidamente a la lancha de la persona que filmaba y después se aleja lentamente en las aguas cristalinas.
El encuentro con el tiburón nodriza, también conocido como tiburón gato, generó todo tipo de reacciones en las redes sociales.
"¡Ay Dios! Y uno lanzándose en los recorridos al agua. Ya no me lanzo más de ninguna lancha", bromeó un internauta. "Gracias a Dios, no le hicieron nada. Todavía recuerdo cuando llegó un tiburón martillo a las orillas de una playa en La Guaira durante la pandemia y entre un montón de pescadores lo sacaron del agua y lo mataron", narró otra persona.
El tiburón nodriza puede llegar a medir hasta cuatro metros de largo y se encuentra en los mares tropicales, sobre todo de Centroamérica. Se hallan en los mares tropicales y templados de todo el mundo, que van desde muy poco profundas aguas interpelágicas a profundidades de 2.000 metros o más, según la especie.
Esta especie se distingue por su forma alargada, ojos de gato que lo hacen merecedor de su nombre y dos pequeñas aletas dorsales establecidas muy detrás.
Asimismo, se alimentan de invertebrados y peces pequeños. Algunas especies son ovíparos aplacentales, pero la mayoría ponen huevos.
