País
Entre ellos 10 niños: arribó un nuevo vuelo de deportación desde EE. UU. con 153 venezolanos
Se trató del vuelo Nº 77, el cual llegó con un total de 122 hombres, 21 mujeres y 10 niños
Caracas/Foto: Ministerio de Interior.- Un nuevo vuelo de deportación arribó desde EE. UU. el miércoles con 153 venezolanos a bordo, entre ellos 10 niños, como parte de la misión 'Plan Vuelta a la Patria', informó el Ministerio de Interior, Justicia y Paz.
Lea también: Saab acusa a Boric de "mentir" tras señalar al Gobierno de Maduro por el crimen de Ronald Ojeda
En su canal de Telegram, la cartera indicó que se trató del vuelo Nº 77, el cual llegó con un total de 122 hombres, 21 mujeres y 10 niños. "Fueron recibidos y atendidos por las instituciones del Estado venezolano, quienes le aplicaron los protocolos de seguridad correspondientes, asistencia médico social, entre otros", dijo el Ministerio.
De acuerdo con las autoridades venezolanas, estas acciones "fortalecen el compromiso del presidente constitucional Nicolás Maduro para reunificar a la familia venezolana que se encuentra por el mundo".
Señaló además que el Ejecutivo continúa trabajando para lograr el bienestar de los venezolanos, demostrando al mundo que en Venezuela "se respetan los derechos humanos".
En lo que va de año, el Gobierno de Venezuela ha repatriado a más de 14.000 personas como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, luego de que Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieran un acuerdo de deportación a principios de año.
