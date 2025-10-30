Entre ellos ocho menores: llegó otro vuelo de deportación desde EE. UU. con 290 venezolanos

Caracas/Foto: Ministerio de Interior.- Un total de 290 venezolanos arribaron al país el día miércoles en un nuevo vuelo de deportación desde EE. UU. y como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, precisó el Ministerio de Interior, Justicia y Paz en sus redes sociales.

En su perfil de Instagram, la cartera señaló que el país recibió a los connacionales como un "acto de reafirmación y compromiso con la soberanía nacional en la garantía de los derechos humanos".

"En esta oportunidad, arribaron al país un total de 290 connacionales procedente de El Paso, Texas, Estados Unidos. Estas acciones forman parte de la política de seguridad ciudadana de Estado bajo el marco de la Gran Misión Vuelta a la Patria", destacó el Gobierno.

Este vuelo fue el número 81, en el que llegaron 239 hombres, 43 mujeres, 1 adolescente, 5 niñas y 2 niños, quienes "recibieron la logística correspondiente donde se priorizó la atención integral al momento de su llegada al territorio nacional", según las autoridades.

"La Gran Misión Vuelta a la Patria seguirá siendo el puente de vía para el reencuentro familiar y la reinserción en la sociedad de cada uno de los venezolanos en la patria", apuntó.

Advertisement

Hasta la fecha, más de 15.000 venezolanos han regresado al país mediante el programa, que el gobierno ha calificado como “un pilar fundamental para atender las necesidades de los connacionales en el extranjero, ofreciendo un camino de regreso a casa y facilitando su reintegración en la sociedad”.