Sucesos
Era estudiante de medicina: los datos claves del suicidio de Marina Michell Hidalgo en Portuguesa
La joven decidió terminar con su vida al ahorcarse dentro del interior de su vivienda
Caracas/Foto: Redes sociales.- La urbanización de Los Cocos, en la ciudad de Guanare, estado Portuguesa, se ha visto sacudida en días recientes después de que Marina Michell Hidalgo, una joven estudiante de medicina de 22 años, decidiera quitarse la vida el pasado 29 de octubre, un caso que nuevamente pone en relieve la importancia de recibir atención psicológica temprana ante episodios de depresión que pueden conducir a decisiones drásticas y fatales.
Lea también: Horror en Mamera: cometió abuso contra una cuñada y su hijo después de asesinarlos
Según La Noticia de Barinas, la joven decidió terminar con su vida al ahorcarse dentro del interior de su vivienda.
La tragedia tocó a la puerta de Marina Michell Hidalgo cuando la estudiante se quedó sola por un rato y, por motivos que todavía se desconocen, tomó la determinación de acabar con su vida de forma prematura.
Fue su pareja quien localizó el cuerpo sin vida de la estudiante, y de inmediato avisó a efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la Coordinación de Investigaciones de Delitos contra las Personas de la Delegación Guanare. Al llegar al sitio, estos procedieron al levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para el respectivo procedimiento en estos casos.
Un detalle que podría haber incidido en su decisión de suicidarse es que la madre de la víctima se fue hacia EE. UU. Esto, junto a otros factores claves, habrían influido en el desenlace fatal.
Por ahora, funcionarios de la policía científica llevan a cabo investigaciones para esclarecer las circunstancias de su suicidio, que enluta a la comunidad de Los Cocos.
Vecinos de la urbanización incluso describieron a Marina como una "joven amable, reservada y siempre dispuesta a ayudar", sobre todo en materia de salud.
