¿Eres venezolano y quieres tener la nacionalidad argentina? Estos son los pasos

Caracas / Foto: Archivo.- Desde el lunes 6 de octubre, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) de Argentina habilitó en su página web el trámite digital para que los extranjeros que deseen obtener la ciudadanía argentina por naturalización puedan gestionarlo en línea.

Según detalló el organismo, la medida se oficializó mediante el Decreto 366/25, que establece que la solicitud de ciudadanía ya no se tramitará ante el Poder Judicial, sino directamente ante Migraciones, en un proceso completamente en línea.

La nueva modalidad está dirigida a personas mayores de 18 años nacidas en el extranjero, con residencia temporaria o permanente en Argentina, que deseen naturalizarse y cumplan con los requisitos previstos en la Ley de Ciudadanía 346 y sus modificatorias.

Pasos y requisitos

Para iniciar el trámite, el solicitante deberá contar con:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Certificado de Antecedentes Penales actualizado, emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.

Documentación que acredite ocupación o medios de vida.

Constancia de CUIT o CUIL.

La DNM podrá requerir documentación adicional según cada caso.

El proceso se lleva a cabo a través del sistema RaDEX, disponible en la página web oficial de Migraciones. Los interesados deberán registrar un usuario, completar el formulario y adjuntar los documentos solicitados.

El trámite es personal, gratuito y debe hacerse dentro del territorio argentino, por lo que no requiere gestores ni intermediarios.

El Gobierno argentino destacó que este cambio busca unificar los procesos de residencia y naturalización en un solo organismo, lo que permitirá “mayor eficiencia, seguridad y transparencia” en la gestión.

Además, la DNM señaló que la medida reducirá la carga administrativa del Poder Judicial y facilitará el acceso de los migrantes a la ciudadanía, al centralizar todo su historial migratorio en una sola base de datos.

“Esta medida eleva los estándares de eficiencia, seguridad y trazabilidad de los trámites de ciudadanía, beneficiando tanto a los migrantes como al Estado”, señaló el organismo en su comunicado.

De acuerdo con datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), en mayo de 2025 se estimaba que 171.016 venezolanos residen en Argentina, lo que convierte al país en el sexto destino principal de la migración venezolana en la región.

Para la misma fecha, se habían otorgado 427.800 permisos de residencia a extranjeros, incluyendo múltiples categorías y casos no necesariamente vigentes.