“Errar es de humanos”: Richard Linares se retractó tras ser acusado de ciberacoso

Errar es de humanos y reconozco que no maneje la situación de la manera más correcta jamás imagine que esto se iba a salir de control. Ojo jamás le dije a mis seguidores que te insultaran odio el bullying porque fui víctima de eso. Solo dije que te informaran de cómo vivían mis guacamayas. Cuando la señora Diana Duque @lizduquesa hizo la publicación por Facebook comencé a recibir insultos y yo no sabia por qué. No había ni subido ningún post. Luego me enviaron su publicación y me sentí atacado y calumniado, diciendo que por negligencia mía Piquito había muerto. Al leer esto hice la publicación bajo los efectos de la ira. No he debido hacerlo. He debido pensarlo bien. No sabia las consecuencias que se podían desencadenar. Ya aprendí. Pido disculpas por lo hecho. Para mi estas guacamayas son parte de mi familia Libertad tiene casi 4 años conmigo y la adoramos al ver qué la señora Diana Duque pedía que me denunciaran lo primero que pensé era que me las iban a quitar. Con lo sucedido es muy probable que las pierda. Será como perder a un hijo, mi familia y yo sufriremos. estoy seguro que moriran de tristeza, yo siento que ellas son felices por cómo se comportan. Diana te pido disculpas por la manera que maneje la situación, aunque pienso que si me hubieses contactado yo con todo el gusto del mundo me hubiese sumado a tu causa. Estoy en contra del tráfico de animales y siempre lo he dicho en mis publicaciones. Y acerca de mis comentarios en tus redes bueno lo hice cegado por la rabia también te pido disculpas por eso. Se que el agua derramada no se puede recoger. Pero bueno aquí estoy asumiendo mi error. Errar es de humanos rectificar es de sabios. Ya no publicaré más a mis guacamayas ya que ocasiona molestia a los conservacionistas y tal vez doy una señal que no es la debida. Lo hacía como un padre orgulloso muestra a sus hijos y porque a muchos de los que me siguen les gusta. Gracias a los que me han brindado su apoyo.