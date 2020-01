“Es fraude”: La polémica que desató la representante de Colombia en el Miss Global 2020

Caracas / Foto portada: @Jessyvorozco.- La representante de Colombia en el certamen de belleza Miss Global 2020, Jesenia Orozco, denunció este sábado durante la gala final del concurso que se llevó a cabo en la ciudad de Oaxaca, en México, que el resultado estaba arreglado.

El disgusto de Jesenia surgió porque el presidente de la organización, Van Pham, realizó cambios de último minuto agregando a candidatas eliminadas a los cuadros de 10 y cinco semifinalistas, lo que permitió que la representante de República Checa quedará clasificada y resultara ganadora del certamen.











Tras ver que en lugar de cinco candidatas quedaron 11, la aspirante colombiana empezó a reclamar que el concurso estaba arreglado y en la tarima reveló la corrupción en la que estaban implicados los organizadores del concurso.

“Es un fraude, el señor pagó, hay una gran corrupción en México, no es justo lo que están haciendo, es una falta de respeto con las mujeres que se han esforzado para estar aquí, tienen que ser justos”, gritaba Jesenia sobre la tarima.

“Es inaceptable la corrupción, es inaceptable la falta de respeto, la falta de dignidad y no lo acepto. Vine a México, primera vez que he estado en México. Me parece una gente linda, una gente hermosa y nos hacen quedar mal a nosotros como latinos”, manifestó la colombiana mientras recibía los aplausos del público y el apoyo de sus compañeras.











Por otra parte, Jesenia aclaró este lunes a los detractores que la señalan como “mala perdedora” que ella reclamó la injusticia que se estaba llevando a cabo y manifestó que “una corona no le dará su esencia”. Asimismo, detalló que la belleza es carácter, respeto, amor y talentos”.

