Es hora de hacer política: no hay otra opción

Caracas/Foto: EPA.- Volvemos a tomarnos la licencia de apartarnos, aunque no del todo, de la temática internacional, para formular desde las páginas de El Cooperante algunas reflexiones en torno a la coyuntura que atraviesa Venezuela. En diversas oportunidades hemos manifestado que decir las verdades es fundamental para poder alcanzar un desenlace favorable. El abogado o el médico deben presentar la realidad más allá de lo incómodo que pueda resultar, pues si impera el realismo al momento de comprender algún fenómeno, el enfoque tiene que venir dado a tratar de atender la crisis. El análisis político en su dimensión amplia debe ser la alternativa a la consigna hueca que si bien resulta empalagosa, no tiene asidero alguno más allá que generar emoción.

El problema de repetir que “vamos bien”, “ya casi Venezuela” o “el régimen está mal”, aparta del objetivo sustancial que es examinar la coyuntura, pues lleva a una inquietante situación facilista de que ya que todo está listo, no basta sino esperar. Lo delicado del asunto es que sucumbir a las lisonjas de la consigna es impedir avanzar en una estrategia lo suficientemente sólida y lo menos dolorosa posible.

A lo anterios se une el hecho de que muchas de esas consignas parten de la presunción de que la comunidad internacional es la que terminará decidiendo la suerte del país, lo cual implica a la vez un ánimo de fracaso estridente, pues quiere decir que quienes actúan en Venezuela fueron incapaces de encontrar una salida y por ende debe venir una respuesta foránea. Ese postulado lleva a recordar dos planteamientos contradictorios. El primero se refiere a Rómulo Betancourt quien le dijo a Fidel Castro Ruz que “cuando Venezuela necesitó libertadores, no los importó, los parió”. El segundo caso lleva a recordar al sector conservador mexicano que optó por buscar un príncipe europeo para entregarle el poder, llegando Maximiliano a proclamarse emperador.

De ambos casos históricos, opto abiertamente por el del político venezolano, pues si bien debe haber acompañamiento internacional, la salida a la crisis debe ser interna por varias razones: la primera es que firmar el cheque en blanco de una acción extranjera puede abrir el piso a la irracionalidad y al desastre absoluto; ver los casos de Libia, Yemen, Somalia e Iraq debería ser suficiente para rechazar de plano cualquier salida externa. En segundo lugar, cada país tiene sus propias coyunturas que impiden entrar a atender las controversias de otros Estados. Las situaciones internas de Colombia, Brasil, Argentina y Chile, por citar algunos, hacen difícil suponer que sus gobiernos dediquen esfuerzos a atender otras realidades; y en tercer lugar, se duda de la sinceridad de quienes hablan de salvar a otros países, tal como pasa con el gobienro estadounidense, cuyo trato a los migrantes y desprecio hacia la institucionalidad global borra cualquier indicio de “defensa de la libertad y la dignidad”.

Si usted deja la lectura de nuestro artículo hasta este punto, puede pensar que entonces no hay absolutamente nada por hacer. Resulta que al contrario de lo asumido, la única posibilidad es idear enfoques novedosos sustentados en la política. Quienes adversan al gobierno y tienen parámetros para actuar deben impulsar el debate en torno a un diálogo verdadero que otorgue garantías humanitarias, adecue los poderes públicos, avance en la formulación de reglas claras para el entendimiento y fije puntos de entendimiento para arrancar una negociación fructífera.

Los partidos políticos deben recuperar banderas de acción, propiciar el análisis e instar a la reflexión para fortalecerse. Hablar con claridad es primordial por dos razones: primero para forzar al gobierno a buscar espacios de entendimiento en torno a los objetivos comunes. En segundo lugar, para desplazar a los “vendedores de humo” que han estructurado una hábil campaña de supuesto desenlace y emplean un aparataje comunicacional y de redes que promueve salidas mágicas y tritura a quienes se oponen y llaman a la cordura y a la verdad. Lo cruel es que una vez no se alcancen los resultados por ellos ofrecidos como seguros, quedará como resultado mayor frustración y dolor.

Las acciones que viene impulsando Estados Unidos de América en la región están generando un efecto delicado, pues ha llevado a parte de los países americanos, preocupados por lo que ocurre en Venezuela, a desviar la atención de lo que acontece internamente para denunciar cualquier acción de fuerza. Eso se evidencia en los planteamientos de Colombia y Brasil, que han llamado a diálogos internos y que ahora enfocan su discurso en alertar las maniobras en el Caribe por parte del gobierno de Trump.

El reto, difícil pero necesario para los actores opositores, es empezar a hacer política clara y precisa; a tornarse atractivos para una ciudadanía angustiada y enfocada en subsistir; y a amalgamar equipos novedosos que tengan actitud convincente y ofrezcan escenarios distintos. Aunado a ello, hay que tener la piel firme para no sucumbir a los insultos mediáticos y no temer al aparataje de la antipolítica que, de lado y lado, apuesta a la desmovilización. Si ello ocurre, puede entonces el país empezar a transitar por caminos que llevarán más temprano que tarde a una salida justa, lo menos dolorosa posible, acorde con la realidad y que permita avanzar hacia la libertad plena.







