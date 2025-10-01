“Es inaceptable”: jefe del Pentágono rechaza que tropas estadounidenses estén “gordas”

Caracas/Foto: Archivo.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth criticó el pasado martes que las formaciones de combate o funcionarios del Pentágono no cumplan con los estándares de altura y peso y exigió entrenamiento diario para todo el personal militar.

En una reunión con altos funcionarios del Ejército, Hegseth aseveró que es “completamente inaceptable” que el país tenga “tropas gordas”, pues considera que es una “mala pinta” interna y externa para la nación.

“Si el secretario de Guerra puede hacer entrenamiento físico regular, también puede hacerlo cada miembro de nuestra Fuerza Conjunta. Francamente, es agotador observar formaciones de combate o cualquier formación y ver tropas gordas. Es inaceptable ver generales y almirantes gordos en los pasillos del Pentágono y liderando en todo el mundo. Tiene mala pinta, no es lo que somos”, comentó.

Ante esto, exhortó a todos los miembros de la fuerza militar a cumplir con los estándares; para ello, pidió que se evaluen la altura y el peso de los nuevos y antiguos militares dos veces al año.

“Bajo mi dirección, todos los guerreros de nuestra fuerza conjunta deben hacer ejercicio todos los días de servicio, debería ser de sentido común”, reclamó.

"No quiero que mi hijo sirva junto a tropas o fuera de forma o en una unidad de combate con mujeres que no pueden cumplir con los mismos estándares físicos de armas de combate que los hombres, o en tropas que no son completamente competentes en su tarea. Los estándares deben ser uniformes, neutrales en cuanto al género y altos", aseveró.







