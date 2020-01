Es oficial: Vanessa Senior y Nany Luna se casaron

Caracas / Foto portada: @Vanessasenior.- La comediante e influencer venezolana Vanessa Senior se casó este viernes con su pareja, la vedette Nany Luna, en una ceremonia privada que tuvo lugar en el ‘Hotel Cuatro Naciones’, situado en la ciudad de Barcelona, España

En su cuenta de Instagram la influencer compartió a través de sus historias todos los detalles de la boda; entre ellos, los preparativos y los nervios que sintió la noche de este jueves previo a la ceremonia. Además, sentenció el descontento que le generó la aerolínea ‘Vueling’ al no cumplir con el compromiso de subir a sus familiares en un vuelo a Barcelona.

“La gente de Vueling no montó a mi familia en el avión en Tenerife pues la operadora de la aerolínea escribió mal los apellidos y ellos no asumen ese error”, denunció.

Senior, optó por usar un vestido blanco entallado al igual que su pareja. Ambas demostraron el amor que se tienen al decir “sí” ante el juez. Cientos de usuarios en la red social la han felicitado.

El pasado mes de noviembre, Senior reveló a Irrael Gómez en ‘Conversaciones que no se publican’ que se sentía “sola y vacía” por haberse separado de Nany.

“Nany ha sido una de las maestras más grandes que he tenido en la vida. Es un símbolo de admiración. Lamento no haber podido formar una familia con ella”, señaló Senior, quien no se imaginaba que luego de la emisión del programa con Gómez, Nany la buscaría y le propondría matrimonio en una tienda de ropa en Barcelona, España.