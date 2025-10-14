Vitrina
Escándalo en Colombia: detienen al padre de la cantante Greeicy por "secuestro y tortura"
Los hechos están vinculados con la agresión a dos personas que presuntamente participaron en un robo millonario en una finca de la intérprete en mayo de 2023
Caracas/Foto: RCN.- Luis Alberto Rendón, padre de la famosa cantante colombiana Greeicy, fue detenido el domingo por la Fiscalía General del vecino país, motivado a que se le acusa de secuestro y tortura.
La información comenzó a correr como pólvora el lunes. Según el medio colombiano Pulzo, los hechos están vinculados con la agresión a dos personas que presuntamente participaron en un robo millonario en una finca de la intérprete en mayo de 2023.
En la propiedad, ubicada en Antioquia, se perdieron joyas, bienes valorados y una suma de aproximadamente 1.700 millones de pesos (432.990 dólares), guardados en una caja fuerte. En aquel entonces, Greeicy y su pareja Mike Bahía estaban en el exterior asistiendo a los Premios Billboard.
Tras estar al tanto del asalto, la pareja contrató a una empresa privada de seguridad con el fin de investigar los sucesos. En medio de una violenta serie de hechos, a dos sujetos los retuvieron ilegalmente y los sometieron a agresiones físicas y amenazas, buscando, supuestamente, una confesión sobre el paradero de las pertenencias robadas.
Los sospechosos eran dos trabajadores, a quienes contrataron para limpiar una piscina, que luego denunciaron a los presuntos responsables del secuestro, pero no ayudaron a esclarecer el robo a Greeicy.
Ahora, hubo un giro inesperado, ya que se ha revelado que el padre de la artista estuvo relacionado con el secuestro y tortura de los trabajadores.
Las audiencias preliminares siguen en proceso y la Fiscalía General ya presentó materiales para vincular a Luis Alberto Rendón en los delitos de secuestro y tortura agravada, los cuales el hombre ya ha rechazado. En caso de que lo encuentren culpable de ambos cargos, podría enfrentar hasta 30 años de prisión.
