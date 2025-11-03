Escándalo: protagonista de 'Stranger Things' denuncia a uno de los actores por "acoso e intimidación"

Caracas/Foto: Jordan Strauss.- Millie Bobbie Brown, protagonista de 'Stranger Things', la aclamada serie que está cerca de estrenar su temporada final, presentó una demanda contra el actor David Harbour por presunto "acoso e intimidación".

La información la filtró el diario Daily Mail, asegurando que ahora Harbour, de 50 años, enfrenta un nuevo escándalo, después de que hace poco se supiera que engañó a su esposa, la cantante Lily Allen.

En Stranger Things, interpreta al oficial de policía Jim Hopper, quien encuentra a Eleven, el personaje encarnado por Brown. Según ese medio, Harbour enfrentó una investigación interna luego de que la actriz británica presuntamente se quejara del comportamiento del actor hacia ella.

El Daily Mail aclara que las acusaciones no comprendían reclamos de conducta sexual inapropiada. Una fuente reveló que Millie Bobby Brown "presentó una denuncia por acoso e intimidación antes de que comenzaran a filmar la última temporada. Había páginas y páginas de acusaciones. La investigación se prolongó durante meses".

Netflix, entre tanto, se negó a comentar sobre cualquier investigación. Trascendió que Allen, quien en su nuevo álbum expone las infidelidades de Harbour, lo apoyó durante la demanda de la protagonista de Stranger Things.

"Lily lo apoyó durante todo el proceso. Fue un momento brutal", señaló

Incluso, se supo que Millie contó con un representante personal en el set mientras filmaba el final de la serie.

Hasta el momento, ninguno de los actores ha hecho declaraciones al respecto. En 2021, Harbour expresó preocupación por cómo la fama podría afectar a la joven actriz, ya que la conoció cuando apenas tenía 12 años.

El desenlace de Stranger Things, uno de los éxitos más destacados de Netflix, estará dividido en tres partes. La primera entrega llegará el 26 de este mes, mientras las otras dos partes aterrizarán el 24 y 31 de diciembre.







