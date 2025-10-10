Mundo
"Espero que ayude a que su país consiga el diálogo": Petro sobre el Nobel de Paz de María Corina Machado
La reacción del presidente colombiano se produjo en respuesta a una publicación de la cuenta oficial del Premio Nobel que recordaba el galardón de Maathai el año pasado
Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió este viernes a la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora María Corina Machado, expresando su esperanza de que el galardón contribuya a "abrir espacios de diálogo" en Venezuela.
Lea también: Gobierno de Maduro activa operación militar en Aragua, Falcón y Zulia
En su cuenta en X (antes Twitter), el mandatario reaccionó al anuncio del Comité Nobel Noruego, que reconoció a Machado por su "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano".
En su publicación, Petro vinculó el reconocimiento con el legado de la activista keniata Wangari Maathai, Nobel de Paz en 2004. "Wangari ha luchado por defender la vida en el planeta ante la crisis climática. De María Corina espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz", escribió.
El Comité Noruego del Nobel otorgó este viernes el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano” y su “lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.
Según el comunicado oficial, Machado “ha permanecido en el país a pesar de las graves amenazas contra su vida” y ha logrado unificar a la oposición venezolana, promoviendo elecciones libres y un gobierno representativo. El presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, la describió como “una valiente y comprometida defensora de la paz” que representa “una elección de votos en lugar de balas”.
Tras conocerse el anuncio, Machado expresó su emoción en un video difundido por el expresidente electo Edmundo González Urrutia, quien le comunicó la noticia:
“Estoy en shock, no puedo creerlo”, dijo la dirigente visiblemente conmovida.
González acompañó el video con un mensaje celebrando el premio como “un merecido reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por la libertad y la democracia”.
Machado, que se convierte así en la primera venezolana en recibir un Premio Nobel, agradeció el galardón asegurando que lo asume “en nombre de todos los venezolanos que no han perdido la esperanza de vivir en libertad”.
