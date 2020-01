¿Espíritu navideño? Así fue la trifulca en Nueva York durante la Nochebuena

Caracas.- Al menos una docena de personas protagonizaron una riña colectiva en el reconocido centro comercial Albany de Nueva York, Estados Unidos, durante la festividad de Nochebuena. Las autoridades se encuentran investigando lo ocurrido.

A través de un video con una duración de 24 segundos que se viralizó en las plataformas digitales, se puede ver cómo los ciudadanos se peleaban dentro de una tienda de carne seca, arrojando mercancía y volcando una mesa, mientras dos empleados intentan detener el altercado, refirió la agencia de noticias RT

El clip alcanzó más de 2,8 millones de reproducciones y veces compartido. Algunos usuarios comentaron: “¡Feliz Navidad y una buena pelea a todos!”, “Entrando en el espíritu navideño”; “Destrozaron cada rincón de esa tienda en 10 segundos”.

Los oficiales no han precisado la cuantía de los daños causados por la trifulca, ni tampoco si dejó heridos.

Getting into the holiday spirit at The Beef Jerky Outlet

pic.twitter.com/qXIjE2mEfQ











— Barstool Sports (@barstoolsports) December 25, 2019