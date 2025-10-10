País
Esposa de Enrique Márquez afirma que lo "visitó por primera vez" tras nueve meses detenido
El excandidato presidencial fue detenido el 7 de enero de 2025 por agentes de seguridad del Estado, según denunció en su momento el partido Voluntad Popular, que exigió su "aparición inmediata" y afirmó que "no ha cometido ningún delito"
Caracas / Foto: Archivo.- Sonia Lugo, esposa del excandidato presidencial Enrique Márquez, confirmó este jueves que pudo reunirse por primera vez con su esposo después de nueve meses de su detención.
"Hoy, después de nueve largos meses de espera y sufrimiento, he podido ver a mi esposo, Enrique Márquez, por primera vez tras su injusto encarcelamiento", escribió Lugo en su cuenta personal, donde agregó que el dirigente opositor se encuentra "en perfecto estado de salud, fuerte, firme y más convencido que nunca de sus principios y valores".
El excandidato presidencial fue detenido el 7 de enero de 2025 por agentes de seguridad del Estado, según denunció en su momento el partido Voluntad Popular, que exigió su "aparición inmediata" y afirmó que "no ha cometido ningún delito".
Diosdado Cabello lo señaló como parte de un "complot" que –según afirmó– incluía a un ciudadano estadounidense y al yerno del opositor Edmundo González Urrutia. Cabello mostró un documento que, según dijo, evidenciaba una propuesta de Márquez para "juramentar a González Urrutia como presidente de Venezuela y planear un "golpe de Estado".
La detención de Márquez generó condenas internacionales inmediatas. La Plataforma Unitaria Democrática exigió su "libertad inmediata" al considerarla una "detención arbitraria", mientras que la Unión Europea se solidarizó con "todas las víctimas de la represión" y urgió la liberación del excandidato presidencial.
Canadá también expresó su "profunda preocupación" por el caso y pidió la excarcelación de todos los presos políticos en Venezuela.
Incluso el presidente colombiano Gustavo Petro se sumó a las exigencias el pasado septiembre, haciendo un llamado a la liberación del dirigente venezolano y advirtiendo que "no se podrá defender a Venezuela de la injusticia si la injusticia se ejerce desde el poder".
En su mensaje, Sonia Lugo agradeció "todo el apoyo, muestras de afecto, respeto y solidaridad que hemos recibido en estos meses difíciles" y expresó su esperanza de que "pueda materializarse en el muy corto plazo la libertad de todos los prisioneros de conciencia".
La esposa del político detenido concluyó su mensaje afirmando que "juntos, seguimos luchando por una Venezuela para todos, con justicia y en paz".
