País
Esposa de gendarme argentino detenido en Venezuela solicita la intercesión del papa León XIV
María Alexandra Gómez resaltó que en Venezuela no puede celebrarse la canonización de los primeros santos del país con detenidos por "razones políticas"
Caracas/Foto: @gg_alexand95764.- La venezolana María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, pidió este lunes la intercesión del papa León XIV para lograr la liberación de todos los “presos políticos” en Venezuela.
Desde su cuenta en X, la tachirense destacó que Gallo es uno de los “miles de inocentes” que se encuentran detenidos en el territorio por razones políticas.
“Su Santidad, papa León XIV, le pido que interceda por la libertad de los miles de inocentes presos injustamente en Venezuela. Nahuel Agustín Gallo es uno de ellos, es un padre de familia, el pilar fundamental de mí familia. Somos gente de Fe y creemos en la justicia”, compartió.
Asimismo, resaltó que en Venezuela no puede celebrarse la canonización de los primeros santos del país, los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, con personas detenidas “injustamente”.
Su Santidad Papa León XIV @Pontifex_it le pido que interceda por la libertad de los miles de inocentes presos injustamente en Venezuela.
Nahuel Agustín Gallo es uno de ellos, es un padre de familia, el pilar fundamental de mí familia. Somos gente de Fe y creemos en la justicia.… pic.twitter.com/V2nEUEY8If— Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) September 29, 2025
Milei exige en la ONU la liberación "inmediata" del gendarme
La solicitud se hace cinco días después de que el presidente de Argentina, Javier Milei, denunciara ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela, a quien calificó como víctima de una "desaparición forzada".
Durante su intervención, el mandatario exigió al gobierno de Nicolás Maduro su "inmediata liberación". Asimismo, aseguró que Gallo se encuentra privado de libertad "sin imputación, sin asistencia legal, ni consular", en lo que definió como una "violación de los principios más básicos del derecho internacional".
"En palabras simples, una desaparición forzada", afirmó el líder argentino ante el plenario de las Naciones Unidas.
El presidente hizo un llamado a la comunidad internacional para que acompañe el reclamo de Argentina, que calificó como "legítimo" y en defensa de la "dignidad humana". Subrayó que su gobierno "repudia enfáticamente estos procedimientos que atentan contra las normas básicas de convivencia democrática".
