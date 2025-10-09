Connect with us

Esposa de Perkins Rocha afirma que visitó al dirigente tras más de un año de detención: “Está sereno, fuerte y firme”

Caracas / Foto: @MaCostanzaCR.- Constanza Cipriani, esposa del abogado y dirigente político Perkins Rocha, informó este jueves que pudo visitarlo por primera vez en más de un año desde su detención.

En su su cuenta en X (antes Twitter), Cipriani compartió una fotografía en la que ambos aparecen de espaldas y dedicó un mensaje sobre el reencuentro: “Nos dimos el abrazo largamente postergado. Está sereno, fuerte y firme. Nada borra el horror de su incomunicación”.

En desarrollo...





