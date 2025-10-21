Esposa del médico detenido en Mérida dice que es "paciente bariátrico y necesita tratamiento"

Caracas / Foto: Cortesía.-Yessi Sinaí Duque, esposa del médico cirujano Pedro Fernández, coordinador de la ONG Médicos Unidos de Venezuela en el estado Mérida, denunció la detención de su esposo ocurrida el lunes en la ciudad andina.

Según su testimonio, "hombres encapuchados y sin identificación" se llevaron al galeno del Centro Clínico Marcial Ríos, donde se encontraba atendiendo a pacientes.

“Fue detenido en horas de la mañana cuando salía de la sala de la clínica. Es un médico especialista en neurología con más de 20 años de ejercicio, padre de familia, profesor de la Universidad de Los Andes y miembro del Colegio Médico del estado Mérida”, señaló Duque en un video difundido en redes sociales.

Además, informó que el médico se encuentra privado de libertad en una sede ubicada en la urbanización Lamar, en el estado Mérida, y que también fue retenido su vehículo. Exigió a las autoridades “resguardar todos sus derechos”, manifestando que su esposo es paciente bariátrico y requiere una dieta y medicación estricta, sustentadas con informes médicos.

Sobre la detención

En su cuenta de X, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) indicó que Fernández es reconocido en la entidad “por su labor humanitaria, ética y gremial en defensa del derecho a la salud y las condiciones de los trabajadores sanitarios”.

Advertisement

El comité explicó que el médico fue detenido al mediodía de este 20 de octubre en su consultorio del Centro Clínico Marci Ríos, en Mérida, por “hombres encapuchados sin identificación ni orden judicial, quienes lo sacaron por la fuerza, trasladándolo a paradero desconocido”.

Fernández se desempeñó como consejero universitario y expresidente del Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Los Andes (ULA).

Según el comité, en los últimos días se han emitido “nuevas órdenes de aprehensión contra médicos, estudiantes, dirigentes sociales, docentes y defensores de derechos humanos”, aunque hasta el momento las autoridades venezolanas no han ofrecido declaraciones al respecto.

Ante ello, exigieron al Estado venezolano informar de “inmediato el paradero, estado de salud y condiciones de reclusión” del galeno, garantizar su “integridad física y psicológica”, así como el acceso a “abogados de confianza y comunicación con su familia".







