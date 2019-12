Esta podría ser la fecha de lanzamiento de la nueva PlayStation 5

Caracas.- Los pedidos por anticipado de la nueva PlayStation 5 podrían empezar antes de lo esperado, según una cuenta de Twitter que ha ofrecido varias filtraciones en las últimas semanas sobre las futuras consolas de videojuegos.

Al parecer la consola estará disponible para reservar a partir del mes de marzo del año 2020, luego de que Sony presente el nuevo mando de videojuegos Dualshock 5, el cual reemplazará a los utilizados por la PlayStation 4, indicó la fuente el pasado 28 de diciembre, así lo refirió RT.

Además, la cuenta dio a conocer que la consola estará en la tiendas en varios países durante la temporada de navideña del próximo año, y específicamente en Norteamérica a partir del 20 de noviembre. Tendrá un costo de 499 dólares americanos.

Sony Interactive Entertainment (SIE) will launch PlayStation®5 (PS5™) in several countries in the holiday season of 2020 and will make PlayStation®5 (PS5™) available in North America on November 20, 2020 at a recommended retail price (RRP) of $499

— PlayStation (@PSErebus) December 29, 2019