Estados Unidos considera sancionar a Luis Parra y a otros diputados de la oposición

Caracas / Foto portada: Archivo.- La Administración del presidente Donald Trump anunció este martes que el Gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.) considera aplicar nuevas sanciones en contra de algunos legisladores venezolanos, entre ellos, el diputado Luis Parra, autojuramentado como presidente de Asamblea Nacional (AN) el pasado 5 de enero.

Las últimas acciones de Nicolás Maduro han impulsado a la Administración de Trump a tomar nuevas medidas restrictivas en contra del Gobierno de facto. Asimismo, este 7 de enero se presentó una situación irregular en el Palacio Legislativo en la que varios parlamentarios de oposición entraron al hemiciclo en medio de bloqueos, agresiones, golpes y una “lluvia” de piedras propinadas por colectivos.

Pese a las dificultades, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y los otros diputados de la oposición lograron dar inicio a la juramentación de la nueva junta directiva y tomaron posesión de sus curules.

El pasado 5 de enero el parlamentario Luis Parra se autojuramentó como presidente de la Asamblea Nacional (AN), así como otros tres líderes políticos disidentes, quienes a su juicio, conformarán la nueva junta directiva, dirigida por los postulados: Franklyn Duarte, como primer vicepresidente; José Gregorio Noriega, en la segunda vicepresidencia, y por último, en la secretaria de cámara, Negal Morales.

Su jura es considerada un Golpe de Estado parlamentario por parte del régimen de Nicolás Maduro, que con el apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y de diputados disidentes, impidieron la entrada de legisladores opositores, juramentando sin votos y sin quorum a Luis Parra

Hasta el momento las sanciones que la Administración de Donald Trump ha impuesto en contra del régimen dictatorial de Nicolás Maduro no han desplazado al oficialismo del poder.

Exclusive- @realDonaldTrump administration considering U.S. sanctions against some Venezuelan lawmakers, including @LuisEParra78, over @NicolasMaduro-backed bid to take over opposition-led Congress -U.S sources

— Reuters Venezuela (@ReutersVzla) January 7, 2020