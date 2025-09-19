Mundo
Estados Unidos endurece requisitos de conocimiento cívico para obtener la ciudadanía
La medida entrará en vigor el 20 de octubre de 2025 y aplicará a todos los extranjeros que presenten su solicitud de ciudadanía a partir de esa fecha
Caracas / Foto: Archivo.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció en las ultimas horas que reimplementará el examen de educación cívica para la naturalización.
La medida entrará en vigor el 20 de octubre de 2025 y aplicará a todos los extranjeros que presenten su solicitud de ciudadanía a partir de esa fecha.
De acuerdo con el organismo, el objetivo es "reforzar el requisito legal de que los aspirantes demuestren conocimientos sobre la historia, los principios y la forma de gobierno de Estados Unidos".
Principales cambios
El examen retomará el formato aplicado en 2020:
- 20 preguntas orales seleccionadas de un banco de 128 posibles.
- Para aprobar, el solicitante deberá responder correctamente 12 preguntas.
- A diferencia de la versión de 2020, los oficiales detendrán la prueba una vez que el candidato haya aprobado (12 respuestas correctas) o reprobado (9 incorrectas).
Las secciones en inglés (lectura, escritura, comprensión y expresión oral) no sufrirán cambios.
Justificación y antecedentes
Según el DHS, el examen actualizado busca garantizar que los futuros ciudadanos comprendan las responsabilidades cívicas y democráticas, fomentando “una identidad estadounidense unificada y un apego a la Constitución”.
El examen de educación cívica para naturalización ha existido, en distintas formas, desde principios del siglo XX.
Tras varias revisiones, en 2008 se estableció una versión estandarizada con 100 preguntas. En 2020 se amplió a 128, pero en 2021 el gobierno revirtió esa reforma y volvió al modelo de 2008.
La administración Trump, a través de una orden ejecutiva firmada en enero de 2025, ordenó evaluar los programas de integración de inmigrantes y fortalecer los mecanismos que promuevan la asimilación cultural y el conocimiento cívico.
USCIS informó que publicará en su sitio web los materiales actualizados de preparación, incluyendo la lista completa de 128 preguntas y respuestas, además de conservar temporalmente los recursos del examen de 2008 para quienes presenten su solicitud antes del 20 de octubre.
