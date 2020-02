Estafas con dólares se incrementaron durante el año 2019, según Tarek William Saab

Caracas.- El fiscal general designado por la ANC oficialista, Tarek William Saab, informó este viernes que el Ministerio Público ha recibido al menos mil 156 denuncias por estafa con dólares durante el año 2019, lo que aseguró representa un incremento significativo.

“La cantidad de casos a partir de 2018, fueron 807 denuncias de acceso indebido o sabotaje a sistemas protegidos y en 2019 aumentó a mil 156, casi la mitad, el 43% de esta modalidad de delito. Por estos, fueron acusadas 43 personas en 2018 y 79 en el 2019. Es un delito de muy difícil persecución”, dijo Saab durante unas declaraciones a los medios.











Alertó que en Venezuela se está extendiendo “una modalidad criminal” que implica el uso de redes sociales y la digitalización. Además, explicó que los grupos delincuenciales “utilizan la técnica del ‘phishing’ una derivación de la palabra inglesa que significa pesca, y hace alusión al intento de hacer que los usuarios “muerdan el anzuelo” y entreguen información personal”.

El funcionario del régimen indicó que estos sujetos solicitan a la víctima que a través de correo ingrese a una dirección web anexo luego los redirige “a un sitio que falsifica la imagen de una página”.

“Como ejemplo de ello puede ser un banco. En esa página falsificada, le inducen a colocar sus datos y claves personales, que son posteriormente robados (…) “Así los delincuentes acceden al correo de la víctima, y a través de él ingresan a sus cuentas en redes sociales. De esta manera suplantan la identidad de esta persona para estafar a sus contactos“, agregó.











Advirtió a los ciudadanos que no hicieran” transacciones a ciegas”, y que de llevar a cabo alguna negociación, hagan llamadas telefónicas. “Si recibe un correo electrónico que le solicite información personal o financiera, no responda. Si el mensaje lo invita a acceder a un sitio web a través de un enlace incluido en su contenido no lo haga”, precisó.

