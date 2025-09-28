Estampida en la India deja 36 muertos y más de 40 heridos en mitin político

Caracas / Foto: @alkumar25000.- Una tragedia sacudió este sábado al estado de Tamil Nadu, en el sur de India, cuando al menos 36 personas, entre ellas ocho niños y 16 mujeres, murieron tras una estampida ocurrida durante un mitin del actor y político Vijay.

El propio ministro jefe de la región, M.K. Stalin, confirmó el balance en un mensaje en la red social X, donde expresó su “profundo dolor” por lo sucedido.

Según medios locales, el caos se desató en el distrito de Karur cuando miles de seguidores intentaron acercarse al autobús desde el que Vijay se dirigía a la multitud, lo que provocó empujones y caídas masivas. Según reportes locales, el mitin había congregado a decenas de miles de personas, y la presión sobre las barreras de seguridad desencadenó la tragedia.

El ministro de Salud estatal, Ma Subramanian, informó que las víctimas llegaron sin vida a los hospitales de la zona, mientras que los heridos permanecen estables. Testigos aseguran que el actor interrumpió abruptamente su discurso al percatarse del pánico entre los asistentes.

El primer ministro indio, Narendra Modi, lamentó el suceso en redes sociales y envió condolencias a las familias afectadas.

"El trágico incidente ocurrido durante una procesión política en Karur, Tamil Nadu, es profundamente angustiante. Expreso mis condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos en este suceso. Les deseo fortaleza mental en este momento difícil. Rezo por la pronta recuperación de los heridos", escribió.

Las estampidas son frecuentes en India, especialmente en eventos multitudinarios donde suelen fallar las medidas de seguridad. Solo en el último año, el país ha registrado varias tragedias similares: en enero, 30 personas murieron durante el festival religioso Kumbh Mela, y en julio, 121 fallecieron en Uttar Pradesh en otro encuentro masivo.