Estas son las películas y actores nominados a los Critics’ Choice Awards 2020

Caracas / Foto portada: Zimbio.- Rumbo a los premios Oscar 2020, los Critics’ Choice Awards anunció a los nominados para la ceremonia que se realizará el domingo 12 de enero y que será transmitida por el canal de televisión TNT.

Con 14 nominaciones la película ‘El irlandés’, del director estadounidense Martin Scorsese, encabeza la lista de favoritas en las categorías de Mejor Película, Mejor Actor (Robert De Niro), Mejor Actor Secundario (Al Pacino y Joe Pesci), Mejor Director (Martin Scorsese), Mejor Edición, Mejor Diseño de Vestuario y Mejores Efectos Visuales.











La cinta ‘Había una vez en hollywood’, de Quentin Tarantino, consiguió 12 nominaciones; ‘Little Women’, de Greta Gerwig con nueve; ‘1917’, de Sam Mendes, con ocho nominaciones al igual que ‘Marriage Story’ de Noah Baumbach.

El premio de la Crítica Cinematográfica es un premio concedido por la Broadcast Film Critics Association en reconocimiento de la excelencia en logros cinematográficos este año los nominados a mejor película son:

Ford v Ferrari | Productores: Peter Chernin / Alex Young / Lucas Foster / Kevin Halloran / James Mangold.











The Irishman | Productores: Martin Scorsese / Robert De Niro / Jane Rosenthal / Gastón / Pavlovich / Emma Tillinger Koskoff

Jojo Rabbit | Productores: Carthew Neal / Taika Waititi / Chelsea Winstanley

Joker | Productores: Todd Phillips / Bradley Cooper / Emma Tillinger Koskoff

Little Women | Productores: Denise Di Novi / Amy Pascal / Robin Swicord / Arnon Milchan

Marriage Story | Productor: David Heyman

Once Upon a Time… in Hollywood | Productores: Quentin Tarantino / David Heyman / Shannon McIntosh

Parasite | Productores: Bong Joon-ho / Kwak Sin-ae / Yang-kwon Moon / Jang Yeong-hwan

Uncut Gems | Productores: Oscar Boyson / Sebastian Bear-McClard / Eli Bush / Scott Rudin

Mejor actor

Antonio Banderas | Dolor y Gloria

Robert De Niro | The Irishman

Leonardo DiCaprio | Once Upon a Time… in Hollywood

Adam Driver | Marriage Story

Eddie Murphy | Dolemite Is My Name

Joaquin Phoenix | Joker

Adam Sandler | Uncut Gems

Mejor actriz

Awkwafina | The Farewell

Cynthia Erivo | Harriet

Scarlett Johansson | Marriage Story

Lupita Nyong’o | Us

Saoirse Ronan | Little Women

Charlize Theron | Bombshell

Renée Zellweger | Judy

Mejor actor de reparto

Willem Dafoe | The Lighthouse

Tom Hanks | A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins | The Two Popes

Al Pacino | The Irishman

Joe Pesci | The Irishman

Brad Pitt | Once Upon a Time… in Hollywood

Mejor actriz de reparto

Laura Dern | Marriage Story

Scarlett Johansson | Jojo Rabbit

Jennifer Lopez | Hustlers

Florence Pugh | Little Women

Margot Robbie | Bombshell

Zhao Shuzhen | The Farewell

Mejor actuación juvenil

Julia Butters | Once Upon a Time… in Hollywood

Roman Griffin Davis | Jojo Rabbit

Noah Jupe | Honey Boy

Thomasin McKenzie | Jojo Rabbit

Shahadi Wright Joseph | Us

Archie Yates | Jojo Rabbit

Mejor reparto

Bombshell

The Irishman

Knives Out

Little Women

Marriage Story

Once Upon a Time… in Hollywood

Parasite

Mejor director

Noah Baumbach | Marriage Story

Greta Gerwig | Little Women

Bong Joon Ho | Parasite

Sam Mendes | 1917

Josh Safdie and Benny Safdie | Uncut Gems

Martin Scorsese | The Irishman

Quentin Tarantino | Once Upon a Time… in Hollywood

Mejor guión original

Noah Baumbach | Marriage Story

Rian Johnson | Knives Out

Bong Joon Ho and Han Jin Won | Parasite

Quentin Tarantino | Once Upon a Time… in Hollywood

Lulu Wang | The Farewell

Mejor guión adaptado

Greta Gerwig | Little Women

Noah Harpster and Micah Fitzerman-Blue | A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony McCarten | The Two Popes

Todd Phillips & Scott Silver | Joker

Taika Waititi | Jojo Rabbit

Steven Zaillian | The Irishman

Mejor película extranjera

Atlantics

Les Misérables

Dolor y Gloria

Parasite

Portrait of a Lady on Fire

Mejor película de terror y ciencia ficción

Ad Astra

Avengers: Endgame

Midsommar

Us

