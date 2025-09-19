Estos son los cuatro sujetos que violaron y mataron a Leidy Talaigua en Barinas

Caracas / Foto: @cicpcacarigua47.- El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) informó sobre el esclarecimiento del femicidio de Leidy Naybis Talaigua Escalona, de 23 años, ocurrido el pasado 25 de agosto en el sector La Quinta, parroquia Ciudad Bolivia, municipio Pedraza del estado Barinas.

De acuerdo con el director del organismo, Douglas Rico, funcionarios de la Delegación Municipal Socopó, adscritos a la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas, realizaron un trabajo técnico–científico que permitió determinar la participación de cuatro hombres en el crimen.

La investigación reveló que la víctima fue llevada hasta la ribera de un río por Eduardo José Pineda Pernía de 21 años, alias 'Cara e’ Muerto', en compañía de Rubén José Romero Tapia de 22 años, alias 'Care e’ Guante', y Rafael Antonio Pineda Peña de 22 años, conocido como Rafaelito.

Tras ingerir licor y sustancias alucinógenas, la víctima, Leidy Talaigua, sostuvo un encuentro íntimo con Eduardo Pineda . Al finalizar, alias Care e’ Guante intentó someterla con la intención de mantener también relaciones sexuales.

Según el Cicpc, ante la negativa de la joven, la forzó pese a su intento de defenderse, logrando finalmente dominarla y abusar de ella.

"Una vez ejecutó el hecho, le causaron la muerte mediante asfixia mecánica por sofocación", añadió el reporte policial.

Posteriormente, los implicados sustrajeron la motocicleta de la joven, la cual entregaron a David Enrique Quevedo Molina (20), alias La Putis, para su desvalijamiento y posterior venta.

Los cuatro sujetos fueron detenidos y puestos a la orden del Ministerio Público.