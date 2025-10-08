Estructuras metalorgánicas: los científicos detrás del Nobel de Química 2025

Caracas / Foto: @NobelPrize.- El Premio Nobel de Química 2025 fue otorgado este miércoles al japonés Susumu Kitagawa, al británico Richard Robson y al jordano Omar M. Yaghi por sus aportes al desarrollo de las estructuras metalorgánicas (MOF, por sus siglas en inglés), un tipo de arquitectura molecular.

Kitagawa es profesor en la Universidad de Kioto (Japón); Robson, de la Universidad de Melbourne (Australia); y Yaghi, de la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos). Los tres compartirán un premio de 11 millones de coronas suecas, que será dividido en partes iguales.

Las estructuras diseñadas por los galardonados poseen una característica distintiva: contienen amplios espacios internos que permiten el paso de gases y otras sustancias químicas. Esta propiedad abre posibilidades para su uso en procesos como la captura de dióxido de carbono, el almacenamiento de gases tóxicos, la extracción de agua del aire o la catalización de reacciones químicas.

“Las estructuras metalorgánicas tienen un potencial enorme y brindan oportunidades nunca antes previstas para materiales hechos a medida con nuevas funciones”, destacó Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química, en un comunicado oficial.

La Real Academia de las Ciencias de Suecia subrayó que el trabajo de los tres científicos ha permitido desarrollar una “nueva forma de arquitectura molecular”. En estas estructuras, los iones metálicos actúan como pilares que se enlazan mediante moléculas orgánicas, conformando cristales con cavidades amplias capaces de atrapar o transportar distintos compuestos.

Estas redes porosas, conocidas como MOF, pueden modificarse según los componentes utilizados, lo que permite diseñarlas para funciones específicas, desde purificar agua hasta conducir electricidad o facilitar reacciones químicas complejas.

En 1989, Richard Robson probó utilizar las propiedades inherentes de los átomos de una forma novedosa: combinó iones de cobre con carga positiva con una molécula de cuatro brazos. Esta tenía un grupo químico que era atraído por los iones de cobre en el extremo de cada brazo.

“Tras los revolucionarios descubrimientos de los galardonados, los químicos han construido decenas de miles de MOF diferentes. Algunos de ellos podrían contribuir a resolver algunos de los mayores desafíos de la humanidad, con aplicaciones que incluyen la separación de PFAS del agua, la descomposición de trazas de fármacos en el medio ambiente, la captura de dióxido de carbono o la recolección de agua del aire del desierto”, señaló la academia.

¿Quiénes son los ganadores?

• Susumu Kitagawa (1951, Kioto, Japón). Doctor en Química por la Universidad de Kioto (1979). Profesor de la misma institución.

• Richard Robson (1937, Glusburn, Reino Unido). Doctorado en Química por la Universidad de Oxford (1962). Profesor en la Universidad de Melbourne, Australia.

• Omar M. Yaghi (1965, Ammán, Jordania). Doctor en Química por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign (1990). Profesor en la Universidad de California, Berkeley, EE. UU.










