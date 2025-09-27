Eugenio Suárez iguala su récord jonronero y queda a un paso de la historia

Caracas/Foto: MLB.- El venezolano Eugenio Suárez está a un solo cuadrangular de convertirse en el primer pelotero criollo en alcanzar la barrera de los 50 jonrones en una temporada de Grandes Ligas. Este jueves volvió a dejar huella en la historia al conectar su jonrón número 49 de la temporada.

El antesalista de los Marineros de Seattle igualó la marca personal que había establecido en 2019 con los Rojos de Cincinnati, cifra que además representa el tope histórico para un jugador venezolano en las Mayores.

El batazo llegó en el segundo inning ante los Rockies de Colorado, cuando Suárez cazó un lanzamiento y mandó la pelota más allá de la barda del jardín izquierdo, recorriendo 415 pies. Ese estacazo produjo las dos primeras carreras del compromiso y encaminó la ofensiva de Seattle, que terminó imponiéndose 6 por 2.

Además, terminó la jornada con tres imparables en cuatro turnos, anotó una carrera y remolcó tres, confirmando su papel como líder ofensivo de un equipo que busca cerrar septiembre con fuerza. Con este desempeño, el toletero quedó a las puertas de un hito histórico: convertirse en el primer venezolano en lograr los 50 cuadrangulares en una misma temporada.

Trayectoria en la MLB

Eugenio Suárez debutó en las Grandes Ligas en 2014 con los Tigres de Detroit, equipo con el que disputó su primera temporada en el circuito. Al año siguiente se transferió a los Rojos de Cincinnati, en el que asumió la titularidad en la tercera base y comenzó a mostrar consistencia como bateador.

Advertisement

Durante su paso por Cincinnati, Suárez superó en varias temporadas la marca de 20 jonrones y en 2019 alcanzó los 49 cuadrangulares, cifra que estableció como récord personal y como la más alta lograda por un pelotero venezolano en una temporada de Grandes Ligas.

En 2022 fue adquirido por los Marineros de Seattle, con quienes ha mantenido regularidad ofensiva y defensiva. En su etapa con la franquicia del noroeste ha contribuido tanto en la producción de carreras como en la defensa de la antesala, y este 25 de septiembre volvió a alcanzar los 49 jonrones, quedando a un paso de superar su propia marca.