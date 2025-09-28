Europa pondrá en marcha un nuevo sistema digital de control fronterizo a partir del 12 de octubre

Caracas / Foto: Archivo.- La Unión Europea pondrá en marcha el próximo 12 de octubre de 2025 el Sistema de Entradas y Salidas (EES, por sus siglas en inglés), un mecanismo electrónico que registrará automáticamente los ingresos y salidas de viajeros de terceros países que entren al espacio Schengen por estancias de corta duración.

El sistema sustituirá progresivamente el sellado manual de pasaportes por un control biométrico basado en huellas dactilares y reconocimiento facial, lo que permitirá llevar un registro más exacto de los movimientos transfronterizos.

De acuerdo con la Comisión Europea, el EES almacenará datos de identidad, fecha y lugar de entrada y salida, así como rechazos de acceso en frontera. Esto permitirá a las autoridades calcular de manera automática la duración de cada estancia y detectar de forma inmediata a quienes excedan los 90 días permitidos en un período de 180.

El despliegue será gradual en aeropuertos, puertos y pasos terrestres, pero la normativa establece que deberá estar plenamente operativo a más tardar el 10 de abril de 2026.

Bruselas asegura que este cambio "busca agilizar los controles, reducir tiempos de espera, reforzar la seguridad interna y prevenir la migración irregular, además de aportar datos útiles para combatir delitos transnacionales como el tráfico de personas, el narcotráfico y el terrorismo".

¿A quiénes aplica?

El EES se aplicará a los ciudadanos de países que requieran visado de corta duración y también a quienes no lo necesiten, como Estados Unidos, Reino Unido o varios países de América Latina.

En cambio, no afectará a ciudadanos de la UE, ni a los nacionales de países asociados al espacio Schengen como Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza. También estarán exentos los diplomáticos, titulares de permisos de residencia, visados de larga duración y personas con privilegios específicos de movilidad.

Las autoridades europeas han advertido que, aunque el sistema reducirá trámites a futuro, en los primeros meses podrían registrarse congestiones en los aeropuertos y fronteras terrestres debido a la toma inicial de datos biométricos.

El EES forma parte de un plan más amplio de la Unión Europea para modernizar el control fronterizo, que incluye la próxima implementación del ETIAS, un permiso de viaje electrónico similar al ESTA de Estados Unidos, previsto para entrar en vigor en 2026.







