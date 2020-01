Evo Morales quiere crear milicias armadas en Bolivia parecidas a las de Chávez

Caracas.- El exmandatario de Bolivia exiliado en la nación argentina, Evo Morales, manifestó este domingo que si volviera a su país implementaría milicias parecidas a las creadas por el chavismo en Venezuela. “Milicias armadas del pueblo”, dijo.

“Si de acá a poco tiempo, si volviera, o alguien vuelva, hay que organizar, como Venezuela, milicias armadas del pueblo”, expresó durante una entrevista concedida a radio Kawsachun Coca, refirió el portal digital de noticias El Deber.











Para la presidenta interina, Jeanien Añez, tales declaraciones “solo demuestran que la paz, la reconciliación y la democracia nunca fueron opciones para él (Evo Morales)”.

“Ante la intención de sembrar terror y violencia sólo encontrarán al pueblo boliviano unido y frente a las amenazas nuestra más profunda vocación democrática”, agregó.

Morales expresó que la única forma de derrotar a la “dictadura” es a través de las elecciones, pero luego complementó: “Nos hemos confiado mucho en las elecciones (del 20 de octubre), no hemos tenido un plan B, post elecciones. No pensamos que luego de las urnas iba a venir el golpe de Estado y nos sorprendió. Claro, también desde el 2006 hemos derrotado tantos, como el 2008, la marcha del Tipnis pedía mi renuncia. Dos semanas de paro de la Policía también fracasó, esta vez no lo hicieron”.











Recomendó a los ciudadano de su país “preparar el plan b”, asegurando que aunque no tienen candidatos ya están de “primeros en las encuestas” ante los venideros comicios presidenciales. “Por eso quien salga, voto en línea”, precisó.

El candidato Carlos Mesa denunció que Morales primero quiso cercar las ciudades “y ahora sugiere armar grupos irregulares y violentos para enfrentar a los bolivianos y a las Fuerzas Armadas. Estas amenazas recurrentes muestran las verdaderas intenciones de Evo Morales”.

