Evo Morales se retracta tras sugerir la creación de milicias armadas en Bolivia

Caracas/Foto portada: CNN Español.- El exmandatario de Bolivia, Evo Morales, se retractó este jueves de sugerir la creación de milicias armadas como las implementadas por el Gobierno del fallecido Hugo Chávez en Venezuela, idea que asomó el pasado domingo, si se diera la oportunidad de retomar el poder en el país vecino.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Morales emitió un comunicado en el que se retracta de la sugerencia que dio días atrás sobre la creación de milicias como las implementadas por el chavismo en Venezuela.











“Hace unos días se hicieron públicas unas palabras mías sobre la conformación de milicias. Me retracto de ellas. Mi convicción y más profunda siempre ha sido la defensa de la vida y de la paz. Siento un profundo dolor por lo que está pasando en mi querida Bolivia. Hago un llamado a la comunidad internacional para que haga todos los esfuerzos para garantizar el respeto a los derechos humanos”, reza parte del comunicado publicado en la red social.

El exmandatario de Bolivia exiliado en la nación argentina, Evo Morales, manifestó el pasado 12 de enero que si volviera a su país implementaría milicias parecidas a las creadas por el chavismo en Venezuela. “Milicias armadas del pueblo”.

“Si de acá a poco tiempo, si volviera, o alguien vuelva, hay que organizar, como Venezuela, milicias armadas del pueblo”, expresó durante una entrevista concedida a radio Kawsachun Coca, refirió el portal digital de noticias El Deber.











Morales expresó que la única forma de derrotar a la “dictadura” es a través de las elecciones, pero luego complementó: “Nos hemos confiado mucho en las elecciones (del 20 de octubre), no hemos tenido un plan B, post elecciones. No pensamos que luego de las urnas iba a venir el golpe de Estado y nos sorprendió. Claro, también desde el 2006 hemos derrotado tantos, como el 2008, la marcha del Tipnis pedía mi renuncia. Dos semanas de paro de la Policía también fracasó, esta vez no lo hicieron”.

