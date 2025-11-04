País
Excarcelan a los cuatro tesistas de la UCV detenidos en las inmediaciones de Tocorón
Los jóvenes identificados como Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra, llevaban a cabo labores de preproducción de un video de tesis para la Universidad Central de Venezuela (UCV) antes de ser arrestados
Caracas.- Los cuatro estudiantes y productores audiovisuales detenidos el 31 de octubre por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en los alrededores del Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón) fueron excarcelados la noche del lunes, según informó el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales.
“La presión nacional e internacional logró que estén nuevamente con sus seres queridos”, señaló la organización en su cuenta de X.
Los jóvenes identificados como Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra, llevaban a cabo labores de preproducción de un video de tesis para la Universidad Central de Venezuela (UCV) antes de ser arrestados.
Tras su detención, los familiares denunciaron la "falta de información sobre su paradero" y exigieron que se les "garantice todos sus derechos".
Organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) habían condenado la detención como "arbitraria", afirmando que "mantener desaparecidas a personas constituye una grave violación a los derechos humanos".
Por su parte, colectivos audiovisuales, incluyendo Nuna Cine, enfatizaron que los jóvenes llevaban a cabo una actividad académica "pacífica y legítima".
