Exigieron despenalización general del aborto en México

Caracas/ Foto: AP. Mujeres feministas mexicanas con pañuelos verdes exigieron este domingo que se despenalice el aborto en México durante una protesta que se escenificó frente a la Catedral Metropolitana ubicada en la capital.

El aborto está muy restringido en el país de 120 millones de habitantes, a excepción de la Ciudad de México y el estado de Oaxaca, donde se autoriza hasta las 12 semanas de gestación, reseñó AP.











Las mujeres interpretaron una variante de la canción y coreografía “Un violador en tu camino”, que se hizo viral y es creación del colectivo feminista chileno LasTesis para protestar por la violencia contra las mujeres. La rutina de baile es casi la misma, salvo por un cambio en la letra. En esta versión dicen que un “objetor” se encuentra en su camino.

“Me encantaría ser mamá, me encantan los niños, pero como yo quiero decidir cuándo, cómo, dónde, por qué voy a ser mamá, quiero que todas las demás mujeres lo hagan. Yo en este momento no quiero tener un hijo. No tengo las posibilidades económicas, ni el tiempo, ni las ganas de ser mamá”, comentó Perla Rosales, de 25 años, una de las participantes en la movilización.

Asimismo, mientras las mujeres realizaban su coreografía, otro grupo de personas se acercó al lugar y con rosarios formaron una fila frente al centro religioso. Silvia Sánchez, de 76 años, aseguró que rezaba para que los demonios dejen a las feministas.











