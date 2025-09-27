Exjefe de Migración de México pide disculpas por el incendio que dejó 40 extranjeros muertos en 2023

Caracas / Foto: Gobierno de México.- Francisco Garduño, exdirector del Instituto Nacional de Migración de México (INM), ofreció el viernes disculpas públicas a las familias de los 40 migrantes fallecidos en el incendio ocurrido en marzo de 2023 en un centro de detención de Ciudad Juárez.

El exfuncionario, obligado por orden judicial como parte de la suspensión de su proceso penal, reconoció que hubo “omisiones del personal” de la institución que derivaron en “violaciones a derechos humanos que nunca debieron ocurrir”.

No obstante, evitó asumir responsabilidad directa y pidió que se sancione a los responsables, según reportó el medio local La Verdad de Juárez.

“Reconozco que estos hechos son inaceptables, y reprocho lo sucedido, toda vez que ocasionó complicaciones a sus proyectos de vida. Les ofrezco con humildad una profunda disculpa por el sufrimiento y daño causado”, declaró Garduño en un discurso que fue traducido al maya y al quiché para los familiares de Guatemala presentes en el acto.

Las imágenes de las víctimas —provenientes en su mayoría de Venezuela, Colombia, Guatemala y El Salvador— fueron colocadas alrededor del lugar, recordando el episodio más mortífero ocurrido bajo resguardo migratorio en México.

Reacciones de las familias: “Su disculpa es obligada”

El acto estuvo marcado por el reclamo de los familiares, quienes en su mayoría rechazaron la disculpa, señalándola de “insuficiente” y “forzada”. “La diferencia entre usted y yo, Garduño, es que usted puede caminar”, le dijo Wilson Juárez, joven guatemalteco de 23 años sobreviviente del incendio, que ahora se desplaza con andadera tras sufrir daños neurológicos.

Claudia Varela, de El Salvador, fue enfática: “No podemos aceptar una disculpa hasta que no haya una investigación exhaustiva de lo que pasó y de quiénes fueron los autores”.

Algunos familiares no lograron terminar sus discursos por el llanto, mientras que otros reclamaron que las indemnizaciones ofrecidas eran mínimas frente al daño causado. Garduño, sentado en primera fila, tomó notas en una libreta y mantuvo la mirada baja; no aplaudió cuando se pidió un minuto de reconocimiento a las víctimas.

Hubo, sin embargo, un gesto distinto: Estefan Arengo, de Venezuela, dijo que sí lo perdonaba.

Hasta ahora, 11 personas han sido vinculadas al caso, entre ellos agentes de bajo rango y un guardia de seguridad. Uno de los subordinados de Garduño sigue prófugo.

El juez del caso concedió a Garduño 18 meses para cumplir varias medidas que podrían derivar en el cierre de su proceso penal, mientras algunos de sus exsubordinados enfrentan cargos de homicidio. Organizaciones de derechos humanos y representantes legales de las familias criticaron que el perdón público no sustituye la rendición de cuentas.

Sobre el incendio

La tragedia ocurrió la noche del 27 de marzo de 2023 en una estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua. El incendio comenzó cuando varios migrantes protestaron prendiendo fuego a colchonetas, lo que desató un siniestro que se expandió en apenas tres minutos.

Los 40 hombres fallecidos, en su mayoría jóvenes de Guatemala, Venezuela, Honduras, El Salvador y Colombia, murieron asfixiados tras quedar encerrados bajo llave, mientras los custodios abandonaban el lugar sin abrirles la celda. Otras 27 personas resultaron gravemente heridas, algunas con secuelas permanentes, y 15 mujeres sobrevivieron con estrés postraumático.

Un video difundido tras los hechos mostró a funcionarios y guardias privados saliendo del área cubierta de humo sin liberar a los detenidos, lo que provocó indignación nacional e internacional. La Fiscalía mexicana abrió investigaciones contra 11 personas, incluidos funcionarios del INM, señalados por negligencia.

El gobierno mexicano aprobó en agosto de 2023 una indemnización de 3,5 millones de pesos (unos 205.000 dólares) para cada una de las familias de los migrantes fallecidos. En total, se destinaron 140 millones de pesos, validados por la Secretaría de Hacienda y pagados a través del Instituto Nacional de Migración (INM).

