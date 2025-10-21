Mundo
Expertos de la ONU dicen que EE. UU. "viola la soberanía" de Venezuela con sus "acciones encubiertas"
Caracas. Tres expertos de la ONU aseguraron este martes que las “acciones encubiertas y las amenazas de uso de la fuerza armada” por parte de Estados Unidos a Venezuela constituyen una “violación de la soberanía y la Carta de la ONU”.
Más información, en breve...
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.465,01 puntos este 21 de octubre
Expertos de la ONU dicen que EE. UU. "viola la soberanía" de Venezuela con sus "acciones encubiertas"
Gerardo Blyde niega participación en supuesta "negociación secreta" con diplomáticos
Alicia Machado habló del operativo de EE. UU. y envió mensaje a Trump
Padrino López: "Colombia debe saber que cuenta con la Fuerza Armada de Venezuela"
Capriles pide "dejar de jugar" con los venezolanos en las redes: "Basta de tanta fantasía"
Esta es la fecha de pago de la pensión del IVSS de noviembre
Dos detenidos en Anzoátegui tras lanzar desde un tercer piso a adolescente por "motivos pasionales"
Uno de ellos por 22 mil bolívares: inició la entrega de otros dos bonos por el Sistema Patria
Venezuela no es el centro del mundo ni ficha de intercambio
Rodrigo Paz alcanza un 54,5% de votos en el balotaje y será el nuevo presidente de Bolivia
Trump dice que impondrá nuevos aranceles a Colombia tras su enfrentamiento con Petro
Oposición venezolana saluda canonización de Rendiles y Hernández y aboga por la "paz" y la "libertad"
Exasesor del Pentágono afirma que los ataques de Trump en el Caribe “carecen de fundamento legal”
Tendencias
-
Sucesos2 días.
Dos detenidos en Anzoátegui tras lanzar desde un tercer piso a adolescente por "motivos pasionales"
-
La Lupa1 día.
Venezuela no es el centro del mundo ni ficha de intercambio
-
Mundo2 días.
Rodrigo Paz alcanza un 54,5% de votos en el balotaje y será el nuevo presidente de Bolivia
-
Economía1 día.
Trump dice que impondrá nuevos aranceles a Colombia tras su enfrentamiento con Petro
-
País2 días.
Oposición venezolana saluda canonización de Rendiles y Hernández y aboga por la "paz" y la "libertad"
-
Mundo1 día.
Exasesor del Pentágono afirma que los ataques de Trump en el Caribe “carecen de fundamento legal”
-
Mundo1 día.
Colombia llama a consultas a su embajador en EE. UU. tras declaraciones de Trump sobre Petro
-
País1 día.
Machado pide a la comunidad internacional "bloquear los flujos que sostienen al gobierno de Maduro”