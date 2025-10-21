Connect with us

Expertos de la ONU dicen que EE. UU. "viola la soberanía" de Venezuela con sus "acciones encubiertas"

Publicado

11 minutos.

/

Caracas. Tres expertos de la ONU aseguraron este martes que las “acciones encubiertas y las amenazas de uso de la fuerza armada” por parte de Estados Unidos a Venezuela constituyen una “violación de la soberanía y la Carta de la ONU”. 

