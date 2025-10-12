Mundo
Explosión en planta de explosivos militares en Tennessee deja 16 muertos
La explosión tuvo lugar en las instalaciones de Accurate Energetic Systems, una compañía especializada en el desarrollo y almacenamiento de materiales explosivos para uso militar, aeroespacial y de demolición comercial
Caracas / Foto: Reuters.- Al menos 16 personas murieron tras una potente explosión ocurrida en una planta de fabricación de explosivos militares en el estado de Tennessee, al sur de Estados Unidos.
Según informó Reuters, el estallido tuvo lugar el sábado en las instalaciones de Accurate Energetic Systems, una compañía especializada en el desarrollo y almacenamiento de materiales explosivos para uso militar, aeroespacial y de demolición comercial.
La planta, ubicada en Bucksnort, a unos 100 kilómetros al oeste de Nashville, quedó parcialmente destruida por la detonación, que se sintió a varios kilómetros de distancia.
El sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, informó que las familias de las víctimas ya fueron notificadas. “Los llamaremos víctimas, nuestros seres queridos”, declaró visiblemente afectado durante una rueda de prensa. Davis explicó que las labores en el lugar pasaron de operaciones de rescate a recuperación, y que se utilizarán pruebas de ADN para confirmar las identidades de los fallecidos.
Equipos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) trabajan en el sitio para determinar las causas del siniestro. La presencia de explosivos y municiones en la zona ha dificultado las tareas de búsqueda y la investigación.
En un comunicado, Accurate Energetic Systems expresó su agradecimiento a los socorristas y manifestó condolencias a las familias afectadas, aunque no ofreció detalles sobre el origen de la explosión. “Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias, compañeros de trabajo y miembros de la comunidad afectados por este incidente”, señaló la empresa.
No es la primera vez que la planta registra un accidente: en 2014, una pequeña explosión de municiones dejó un muerto y tres heridos, según reportes de prensa locales.
Las autoridades mantienen acordonado el perímetro mientras continúan las labores de recuperación y evaluación de daños en el complejo industrial.
